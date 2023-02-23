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假扮總統府副祕書長向上市櫃公司喬事 男認罪獲緩起訴
屏東一名曾因假扮國安局人員詐騙遭判刑確定的范姓男子，過去2年間，假扮總統府副秘書長，向包括第一銀行、新光銀行、東元電機、台開等6家有經營權糾紛的上市櫃公司，自稱可居中協調，所幸上述公司向總統府查證才未上當。由於范男落網後認罪，台北地檢署今依冒充公務員行使職權罪處分將他緩起訴，並繳交公庫10萬元。
檢警調查，范男2005年就曾因假扮國安局官員詐騙百萬元，遭法院判刑確定。2021年5月起，他自媒體新聞報導得知上述公司出現經營權糾紛，於是叫自己媳婦去購買手機儲值預付卡，假冒時任總統府副秘書長劉建忻身分，致電第一銀行、新光銀行、友達光電、東元電機4家公司；2022年3到7月間，又假冒時任副祕書長李俊俋，致電台開及聯亞生技。
范男佯稱，總統府有意協助排解經營權爭議，雖然大部分公司均覺得奇怪，回頭向府方查證，仍有少數公司誤信，提供公司內部文件給范男過目，並相約至總統府拜會。所幸范男看不懂英文，開始推託碰面又不接電話，受害公司才察覺有異。
范男落網後坦承犯行，辯稱聽說經營地下匯兌有利可圖，猜想上述上市櫃公司，可能有資金需求，因此致電表示可透過地下匯兌協助提供資金。
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