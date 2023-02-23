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對手文宣控他沒做事 里長怒告後輸掉大選刑民事也吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鳳山區保安里林姓前里長，指控對手、謝姓里長候選人在 2018年大選時發放黑函，誣指他沒做事，當時林曾對謝男提告意圖使人不當選，經不起訴後聲請交付審判也遭駁回，林不服改走民事訴訟，向謝男求償100萬元，法院審理後，認為謝男懸掛布條、文宣是基於事實，屬可受公評之事，判林男敗訴確定。

林男2018年時任保安里長，2018年11月間，挑戰林男的謝男，在鳳山區發送文宣「汙水回饋金申請手續繁瑣嚴重擾民，還有個資外洩疑慮，解決無法度？里民請託清淤，無法度？說好當選捐里長事務費，無法度？強降雨淹水災損全面協助申請補助，無法度？颱風天竟只有保安里停電兩天以上，無法度？請問林里長四年前絕不食言的政見保安里活動中心在哪？」

謝男還在保安里懸掛布條，「抗議！還我汙水回饋金！汙水處理廠設籍在保安里每年竟被刪減25萬2000元回饋金」，當時林男不滿，質疑文宣內容違反選罷法，對謝男提告意圖使人不當選及誹謗罪。

後來經地檢署調查後，檢方認定謝男文宣內容是基於事實所做的評論，林男身為公眾人物，選舉期間謝男檢視林男先前曾提出的政見，屬於可受公評之事，認定罪證不足，不起訴處分。

林男不服提再議，仍被高雄高分檢駁回，轉向高雄地院聲請交付審判，法官認為謝男文宣內容並非捏造事實，駁回林男聲請。刑事接連落敗後，林男改提民事訴訟，主張謝男當時的文宣及懸掛的布條，造成他精神痛損，對謝男求償100萬元。

高雄地院審理後，民事庭法官見解仍與刑庭法官雷同，認為文宣內容是對保安里公共事務表達意見，未逾越適當範圍，公眾人物過去之一切言行是否與現在一致，本為應受檢視而屬可受公評之事，判林男敗訴，謝男免賠。

林男不服再上訴，高雄高分院審理後，認為一審見解無誤，謝男文宣所載內容都是有所本，駁回林男上訴，謝男免賠確定。

2018年大選，林男最後以1830票敗給謝男的2057票，去年底地方大選，4年前落敗的林男捲土重來，挑戰爭取連任的謝男，但這次僅拿1071票，謝男以2329票、68.5%的得票率大勝林男。

高雄鳳山區林姓前里長指控對手意圖使人不當選，刑事落敗後提民事訴訟，最後也吞下敗績。高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄鳳山區林姓前里長指控對手意圖使人不當選，刑事落敗後提民事訴訟，最後也吞下敗績。高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

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