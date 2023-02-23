停車場保全邂逅國中妹 直接拉進警衛室上下其手

新北市新店區某收費停車場張姓保全，因值勤認識家住附近的一名國一少女，經常趁少女路過時攀談聊天博取好感，接著自2021年9月起至2022年2月半年間，將少女直接帶進停車場警衛室上下其手多達10次，後來少女向同學透露此事才曝光。台北地檢署今依對未成年人猥褻罪嫌起訴張男。

檢警調查，張男因長期擔任該停車場保全，因而結識經常在附近遛狗、散步的被害少女，平時常常獨自上班的張男，只要見到少女單獨經過，都會跟少女多聊幾句，雙方因此熟識。

豈料張男見少女對男女之事似懂非懂，竟於2021年9月至2022年2月間，利用獨自上班、身旁沒有其他同事的機會，將少女直接帶進警衛室上下其手，撫摸少女胸部及下體，半年犯案共10次。