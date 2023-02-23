國民法官僅一案 民團有宣傳無成效

野火法律事務所主持律師陳為祥（左起）、時代力量立委邱顯智與台灣陪審團協會理事長鄭文龍23日召開記者會批評國民法官制度成效不足。（台灣陪審團協會提供）

資訊不透明、審案量過少，國民法官新制問題多！台灣陪審團協會理事長鄭文龍23日於記者會指出，國民法官年初開跑，目前卻僅有一案進行審理，與每年600件的目標有差距。時代力量立委邱顯智亦指出，國民法官新制上路，宣傳不小，但司法體系還難以適應，更出現檢方試圖迴避案件適用國民法官制度。

國民法官制度為邀請自各行各業的民眾與法官共同審判的制度，只要民眾年滿23歲，具有中華民國國籍，且在「地方法院管轄區域」連續居住滿4個月以上，就有機會擔任國民法官。該制度於今年1月正式啟動，全國首國民法官的案件為台中地院審理的業務員命案，將於24日上午召開準備庭。

審案量不符預期

鄭文龍指出，據官方預估，國民法官新制上路後，每年將有600件案件由國民法官審理。但啟動至今已2個月，卻僅有1件正進行準備程序，與司法院預估的成效有所落差。

他說，從110到111年經費預算顯示，司法院花費近5億4千萬打造國民法官制度，但此預算達不到成效，目前正面臨案件量過少的問題，難以改善人民對於司法的信任度或提升司法審判品質。

邱顯智也說，國民法官制度今年上路，但去年就傳出檢方為了規避案件適用「國民法官程序」，就加速偵訊與起訴的流程，大量涉及重罪、死亡的案件很快就被起訴了。他說，由此可見，目前司法體系對國民法官的態度不友善，恐怕不利於新制度的健全及落實。

預算都用來做宣傳

鄭文龍也說，司法院在宣傳國民法官上不遺餘力，架設精美專門網站說明，並在司法院網站開立獨立國民法官欄位，內有法規範、活動行事曆甚至宣傳用影音，供各界查詢模擬法庭活動及協助宣傳。但在制度施行後，卻無正式國民法官法庭的庭期專區。

國民法官是台灣重大刑事司法改革政策，但卻出現資訊不透明、成效不足等問題，形同是浪費公帑，再再顯示目前司法院出現難以忽視的問題。因此台灣陪審團協會呼籲，司法院應該重新審視整體政策運作，不要只是不斷宣傳政績。

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