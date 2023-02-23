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國小游泳教練拋浮板、砸傷浮出水面男童眼 拘役55日定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓游泳教練2020年間在一所國小游泳池訓練校隊，見葉姓學員潛在左側水道內，為避免葉與其他游回左側水道的隊員碰撞，先叫喚葉的名字，葉沒回應，他拿起浮板朝葉丟擲；恰巧葉「浮出水面」，浮板硬生生砸中他的蛙鏡，左眼球挫傷。家長提告，新北地檢署偵結後依過失傷害罪起訴，一審判拘役55日，台灣高等法院今駁回雙方上訴。

這起事件曾鬧上新聞版面，新北市議員戴瑋姍曾質疑教練「不當管教」而害熱愛游泳的孩子差點失明，而教育局和校方包庇，拒絕提供完整調查報告，無法對教練究責。

劉在新北市一所國小擔任游泳教練，2020年11月30日他在學校訓練游泳校隊，卻因扔擲浮板而讓葉姓學員的左眼球挫傷併角膜刮傷。在一審判決後，劉和檢察官都上訴，皆主張「量刑不當」，家長還說劉是「故意傷害」，害得小孩患創傷壓力症後群。

因劉姓教練坦承犯罪事實，加上有診斷證明書、監視器畫面、勘驗筆錄等證據可佐證，高院認定他犯過失傷害罪。依現場畫面勘驗結果，劉姓教練丟擲浮板入水及葉姓學員浮出水面為同1秒間密接發生，高院認為難以認定劉是看到葉浮出水面時才刻意丟擲，也沒有證據可證明男童做惡夢、焦慮度高、恐懼水和游泳等症狀，家長的主張合議庭不採信。

經審酌劉姓教練的犯行、素行、智識程度、家庭經濟狀況、男童的傷勢、雙方未能達成和解等情狀，高院認為一審判決妥適，駁回上訴定讞。

劉姓游泳教練2020年間在一所國小游泳池訓練校隊，見葉姓學員潛在左側水道內，為避免葉與其他游回左側水道的隊員碰撞，拿起浮板朝葉丟擲；恰巧葉「浮出水面」，浮板硬生生砸中他的蛙鏡，左眼球挫傷。一審依過失傷害罪判劉拘役55日，台灣高等法院今駁回檢方和劉上訴定讞。示意圖與新聞人物無關／聯合報系資料照
劉姓游泳教練2020年間在一所國小游泳池訓練校隊，見葉姓學員潛在左側水道內，為避免葉與其他游回左側水道的隊員碰撞，拿起浮板朝葉丟擲；恰巧葉「浮出水面」，浮板硬生生砸中他的蛙鏡，左眼球挫傷。一審依過失傷害罪判劉拘役55日，台灣高等法院今駁回檢方和劉上訴定讞。示意圖與新聞人物無關／聯合報系資料照

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