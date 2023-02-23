花蓮議長選舉傳黑道擄人、花檢分案調查 被點名議員否認

花蓮議長選舉傳出有黑道介入，擄走議員並軟禁4天。花蓮地檢署今天證實接獲檢舉，已分案偵辦查證真實性。該名議員否認，表示議長選前雙方人馬競相來拉票壓力太大，才帶妻小出遊，絕無被擄走軟禁一事。

網路媒體報導，去年12月21日議長選前4天，一名國民黨籍議員被天道盟同心會黑衣人關在飯店軟禁4天，直到25日就職及選舉當天才獲釋；文中同時提及議長張峻近日因竊占國有山坡地案被花蓮縣調查站約談，引起地方政壇議論。

張峻今天表示，議長選前許多議員都告訴他壓力很大，他也聽聞有黑道恐嚇甚至盯場，但「押人、恐嚇的絕對不是我」。張峻說，他擔任副議長、議長期間，非常支持也照顧議員同僚，不可能做出擄人軟禁的事。

張峻說，祖父從40多年前就合法承租國有地種檳榔，目前由他接手，近日卻突然被調查站約談「竊占國土」，接著又爆出「黑道介入選舉」新聞，他合理懷疑政敵惡意抹黑，讓縣府高層在接下來議會定期會，可以此為由，順理成章不進議場接受質詢監督。

被網路媒體點名遭擄的議員表示，議長選前雙方都來拉票，他覺得壓力很大，才帶妻子、孩子赴外地散心，絕對沒有被擄走、軟禁一事。並說，昨天該媒體電訪他時，他是因為府會對立嚴重，不想多說，沒有「不否認」。

花蓮地檢署表示，本月接獲檢舉有黑道介入議長選舉，已分「選他」案指派專責檢察官偵辦，積極查證檢舉內容的真實性，以求毋枉毋縱。

政壇人士分析，張峻日前主持縣議會臨時會時，因縣長、副縣長未能列席說明，裁示延審縣府提送的57項議案，府會正為此事陷入僵局，近日就接連爆出張峻被約談、黑道介入議長選舉，背後原因相當不單純。

1名前任議員指出，張峻家裡種檳榔一事大家都知道，但從沒聽說張峻與黑道有任何關連。

去年12月25日花蓮議長選舉過程相當刺激，原為國民黨籍的張峻尋求連任，但被黨內排黑，藍營另提名吳東昇，雙方實力在伯仲之間，競爭激烈。

議會33席議員，第一輪有4人投給自己，3席民進黨議員也投給自己人，吳東昇雖獲最多的16票，但未能過半，與拿到10票的張峻進入第二輪投票。

第二輪投票時，首輪未投吳、張的7票全部轉投張峻，其中包括這次傳出被擄走的議員；第一輪投給吳東昇的無黨籍議員笛布斯改投自己，張峻獲得17票，以2票之差壓倒吳東昇，驚險連任。