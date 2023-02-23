公婆200萬養老金存媳婦帳戶 離婚後她卻翻臉領光所有錢

周姓男子14年前和蘇姓女子結婚，周男的父母親擔心兒子夫妻兩人保險不足，於是以蘇女名義開戶，將積攢的兩百萬元養老金存在蘇女名下戶頭，用來扣繳夫妻的保費，結果兒子婚姻生變，蘇女竟把銀行裡的159萬轉走，被法官依侵占罪判刑6月，得易科罰金。

周男和蘇女2008年結婚，新婚夫妻兩人因保險不足，周男的父母親想幫兩人規畫保險，又擔心保費對新婚的兒子、媳婦來說負擔過大，於是將兩人200萬元積蓄存到蘇女帳戶，除了拿來扣繳保費外，也希望未來兩人年老後，這筆錢可以讓兒子、媳婦支付他們就醫、坐車等開支，減輕兩人負擔。

不過兩人結婚10年後，2018年因感情不睦經和解離婚，周男父母親希望歸還戶頭裡剩餘的159萬元，但蘇女認為帳戶存款是前公婆的「贈禮」，不但拒還，還變更帳戶密碼，將剩餘的錢轉到自己名下帳戶。

公婆發現養老金都被蘇女拿光，且蘇女都拒還，氣得報警提告，蘇女坦承領光存款，但強調帳戶在她名下，那筆錢她本來就有合法使用權。

高雄地院審理時，法官檢視蘇女帳戶的進出記錄，發現開戶時密碼登記為公公生日，且從2009年5月開戶至2016年8月止，婆婆多次提領、轉存戶頭內的款項，不論是繳費或是動支，都是婆婆經手辦理，蘇女卻從未轉入任何現金至戶頭。