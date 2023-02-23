照過來！北市公告25名酒毒駕累犯 他兩度拒測吞36萬元罰單

台北市交通事件裁決所今天公告酒駕、毒駕名單共25人，其中1人毒駕3次、4人酒駕3次、19人酒駕2次，其中罰鍰最高拒測2次挨罰達36萬元。

裁決所表示，酒（毒）駕新規去年3月31日上路，屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，不只罰鍰，也得公布累犯姓名、照片及違規事實，以及吊銷駕駛執照3至5年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年，吊扣牌照期間不得使用該車輛。

裁決所今公布酒駕累犯2次19人，分別為周辰瑋（和平西路一段，酒測值每公升0.73毫克）、吳建璋（東園街，酒測值0.42）、吳俊宏（社正路，酒測值0.36）、張嘉仁（環河南路三段，酒測值0.26）、邱軍豪（東湖路，酒測值0.15）、張紹峰（民權西路，酒測值0.57）、陳國清（中南街，酒測值0.21）、林偉弘（尊賢街，酒測值0.53）、周承浤（中原街，酒測值0.47）。

酒駕累犯2次的還有雲中韋（莒光路，酒測值0.57）、張孝武（康寧路三段，酒測值0.27）、郭俊源（承德路二段，酒測值0.38）、董坤叡（成功路四段，酒測值0.54）、張禾唯（安和路二段，酒測值0.17）、徐聖雄（華江橋機車道，酒測值1.11）、李劻軒（市民大道二段，酒測值0.26）、蘇宜駿（西園路二段，酒測值0.18）、梁朝鑫（西園路二段，酒測值0.23）、謝政宏（承德路二段與民生西路，酒測值0.20）。

另外，酒駕拒測2次1人為陳永承（大度路一段）；毒駕累犯3次1人是洪浩翔（大湖山莊）；酒駕累犯3次4人，分別為沈暐翔（安康路，酒測值0.47）、葉志成（民權西路，酒測值0.44）、劉峰濬（萬大路，酒測值0.31）、歐尚進（鄭州路，酒測值0.51）。

裁決所指出，酒駕拒測2次的陳永承，是本次公布名單中處罰鍰最高者達36萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康