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海軍士官刺探國家、軍事機密緩刑飛了 判刑理由出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓海軍士官冒用有權使用國防部特定系統的公務帳號密碼、擅自提升帳號權限，台灣高等檢察署認為他違法刺探情報人員資訊，依法起訴。台灣高等法院前審給予緩刑，檢方不服、上訴成功，更一審認為吳犯罪時間不短、次數不少、情節不輕，今依無故取得及變更公務機關電腦電磁紀錄、違法刺探情報人員身分罪判他2年8月徒刑。

吳曾在海軍168艦隊基隆軍艦服役期間，從2016年9月8日至2017年5月13日擔任行政士期間，在基隆軍艦文書室裡，擅自測試用別人的公務帳號、密碼登入國防部國軍人力資源管理系統、全國軍離線資料庫，查詢非將級的軍、士官人事資料、下載包含將級人員與國防部所屬情報人員的身分資訊。後來吳於2017年5月23日調任海軍技術學校後勤補給教學組擔任行政業務教官，卻繼續在辦公室利用別人的帳號登入國軍人力資源管理系統，擅自提升自己帳號使用者權限，變更公務機關電腦的電磁紀錄。

因非法登錄行為被抓包，吳被記了1次懲處，但他不知警惕，在2017年6月28日至2018年10月1日期間，於海軍技術學校以自己非法提升的帳號、密碼權限，接續登入國軍人事管理資訊系統，刺探屬於國防祕密的將級以上軍官人事資料、國家安全局和軍事情報局情報人員身分資訊。

審理期間，吳坦承犯案，高院前審認為吳有悔悟，應該知道警惕、不會再犯，且現在他有正常工作，若讓他入獄服刑，除威嚇和懲罰外，反而只有斷絕社會連結的效果，未必是好事。前審綜合判斷後，認定吳刺探情報人員資訊，判刑2年，緩刑5年，並支付公庫20萬元，促他澈底悔過。

高檢署不服氣，上訴最高法院，最高法院撤銷、發回更審。高院更一審審酌吳姓士官在海巡服役，應該謹守軍紀、恪遵法治，但卻做出違紀之事，且時間、次數、情節都不算輕，依無故取得及變更公務機關電腦之電磁紀錄，處有1年6月；違法刺探有關情報人員身分之資訊，處1年8月。更一審兩罪定應執行2年8月徒刑，扣案的軍用系統帳號密碼表沒收。

吳姓海軍士官因刺探情報人員資訊，台灣高等法院更一審今判他2年8月徒刑。示意圖／取自中華民國海軍官網
吳姓海軍士官因刺探情報人員資訊，台灣高等法院更一審今判他2年8月徒刑。示意圖／取自中華民國海軍官網

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