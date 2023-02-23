否認涉賄 蕭景田、里長候選人辯萬元是加菜金、茶水費

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄案，蕭景田及里長候選人否認行賄、收賄，士林地檢署今偵結起訴蕭等11人，張姓里長候選人坦承犯行，繳回犯罪所得，獲緩起訴處分。

起訴指出，去年地方公職人員選舉時，蕭景田是國民黨中常委，曾繁川是國民黨台北市第1選區（北投、士林區）黨部執行長，為求同選區市議員候選人林杏兒順利當選，走訪士林、北投區里長候選人，將裝有林杏兒選舉文宣及現金1萬元的信封袋交給特定里長候選人。

檢警調查，走訪名單由曾繁川提供，林杏兒市議員李姓助理，競選期間是林杏兒競選總部志工，案發期間在不知情狀況下，經林杏兒郭姓前夫同意，曾駕駛郭男公司汽車在送蕭景田、曾繁川跑行程，期間拜訪里長候選人時，蕭景田曾說「林杏兒選情告急，這是一點意思，希望幫忙支持」。

蕭景田稱，有交付現金6000元及1萬元給選區里長候選人，但否認是因請求里長候選人支持林杏兒而行賄，款項只是自掏腰包，給里長候選人們補貼茶水費；曾繁川則稱，有陪同蕭景田拜會里長候選人，蕭提供1萬元給里長候選人，請對方支持林杏兒，但否認行賄。