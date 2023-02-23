影／國民法官實施成效掛零 鄭文龍批政府談司改是空包彈

國民法官新制今年1月上路，司法院事前大力宣傳，並預估每年約有600件案量，但首件國民法官案才在明天24日召開準備庭，台灣陪審團協會理事長鄭文龍對此批評與司法院落差太大，談司法改革是空包彈。

鄭文龍指出，司法院長許宗力去年成立商業法院，一年才197件，只是一個法官的案量，結果商業法院卻調動了7位菁英法官去商業法院，與今年實施的國民法官至今天都沒有案件，所花的預算難達預期成效，更遑論改變人民對司法的信任度，及提升司法審判品質。