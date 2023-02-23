警取締未戴口罩用手電筒照眼、頂頭 她妨害公務改判無罪

台中吳姓女子沒戴好口罩被警察開單，因過程衝突一審被依妨害公務判3月，吳不服上訴稱沒推警察，並說若要她認罪「請判我槍斃」；二審查，雙方衝突時警員用手電筒照她眼睛、頂額頭，吳本身有受精神病所苦更為敏感，反射性推擠警方但沒主動攻擊，撤銷改判她無罪，仍可上訴。

檢警調查，吳女（56歲）2021年8月15日晚上8點多在租屋處前因未正確戴口罩，第1分局公益派出所吳姓警員勸導仍未改善，就對她開「台中市政府警察局舉發違反傳染病防治法案件通知單」，吳女心生不滿推擠吳員，檢方依妨害公務罪嫌將吳女向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院一審簡易庭認為吳犯行明確，審酌她未能控制情緒就以強暴方式妨害公務，漠視法令、犯後否認未見悔意，過去就有妨害公務前科，但有情緒相關疾病，依妨害公務罪判他3月。

吳女不服上訴，辯稱當天是房東要她搬遷但還沒找到房子，打110想請教警察如何處理，一時急著下樓忘記戴口罩也向警察道歉，後來警方要她在單子簽名，但被摺的小小的，自己本想寫「警察沒有讓我看就讓我簽字」就被對方抽掉，否認推警察主張無罪，還說如要她認罪「請判我槍斃」。

吳女辯護人說，吳有上肢功能障礙、糖尿病、嚴重齲齒，生活極其不便說話費力，身心狀況不佳每天打110求助，當時是警方聽吳陳述問題時不斷糾正，讓吳感受有相當惡意、處事不公，警方還刻意言語刺激，用手電筒強光照她，吳女才因此反抗主觀無妨害公務犯意。

台中地院二審合議庭勘驗警方密錄器對話暸解前因後果，另查吳女有雙相情緒障礙症等精神疾患所苦，案發前又反覆跌倒，而對外界知覺反應更敏感、激動。

合議庭認為，吳女認為警察三番兩次打斷她、命其戴好口罩，才會在簽收通知單上寫不滿文字，又因警員要取回時爆發口角，且警員衝突時，有意無意用手電筒照吳女眼睛、用手電筒推擠頂她額頭，或拉她臉上口罩，吳女才反射性推擠警察。