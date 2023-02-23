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連法官都感慨的長照悲歌 嬤敲死照料30年的老伴今獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

79歲陳姓老婦長期照顧疾病纏身的丈夫，2018年間疑不堪壓力，拿榔頭猛搥老伴頭部13下致死，士林地方法院依殺人罪判她2年8月徒刑。陳婦上訴，台灣高等法院開庭時，連法官都感慨「老人照顧老人」的悲哀，今撤銷原判決，改判她2年徒刑，緩刑5年。換句話說，陳婦可望免入獄。

高院說，這個案子是「老老互相照顧」的長照悲歌，加上無怨無悔照顧孫子，身心負荷過重，相信她不會再犯，因此宣告緩刑5年。

陳姓老婦是退休老師，她照顧洗腎度日的丈夫長達卅餘年，2018年10月17日丈夫出院返家，她得知丈夫因血管鈣化，未來恐無法再加裝心臟支架，她崩潰。當天中午，陳婦原在廚房煮午餐，突轉身到客廳拿出1把榔頭，朝睡夢中的丈夫連續捶打13下，丈夫活活被敲死。

陳婦犯後在浴室稍做清洗，12點多打電話向社區的保全稱殺了吳姓丈夫，請保全打電話報警。陳婦自首，稱因無法再照顧，才拿榔頭打死丈夫；案發後她因精神、身體欠佳，入住三總北投分院精神科，也暴瘦17公斤，瘦得僅剩38公斤，無法再自理生活。

士院囑託馬偕醫院做精神鑑定，鑑定報告書評估陳婦有適應障礙症，但無影響生活或處理生活事務，也無幻想症狀。檢察官認為陳婦手段殘忍、不顧丈夫強力掙扎，應只依自首減刑；士院認為她長期照顧多重疾病的丈夫，又在案發前2個月前苦惱長孫的行為問題，心力交瘁，依自首、情堪憫恕減刑後判刑2年8月。

高院開庭時，陳婦未多言，多由律師代答。律師表示陳婦案發後沉默不語，也不為自己答辯、多做解釋。法官感嘆發生這種事誰都不願意，若年輕人不把照顧工作都丟給老人家，憾事應可避免。

陳婦的女兒涕泣說，母親盡心盡力照顧家庭，侄子情緒不穩常闖禍，母親失神才犯錯，希望不要抹煞母親對家庭的付出。「不要讓我媽孤零零死在監獄裡」女兒希望高院能讓母親緩刑。

「子女不孝」陳婦的兒子說母親不會將辛勞跟子女講，他們也沒發現母親壓力過大，希望法院能從輕量刑，不希望也失去母親。

高院認為陳婦沒有前科，是一時失慮才犯罪，家人也一致原諒她並求情，加上陳婦體型矮瘦，體重剩38公斤，動作反應慢、雙手微微顫抖，與人互動大多眼神直視，目光沒有對焦，犯罪後在自身心靈已受相當懲罰。

79歲陳姓退休女老師疑不堪長年照顧久病的丈夫，2018年拿榔頭槌死老伴，台灣高等法院開庭時，連法官都感慨「老人照顧老人」的悲哀，今撤銷原判決，改判她2年徒刑，緩刑5年。資料照片。記者王宏舜／攝影
79歲陳姓退休女老師疑不堪長年照顧久病的丈夫，2018年拿榔頭槌死老伴，台灣高等法院開庭時，連法官都感慨「老人照顧老人」的悲哀，今撤銷原判決，改判她2年徒刑，緩刑5年。資料照片。記者王宏舜／攝影

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