開貨車要撞派出所長遭求刑1年 法院判最輕6月還能易科

台中林姓男子無照駕駛大貨車被葉姓所長攔查，林想逃竟朝葉加速欲衝撞，所幸葉立刻跳車並朝林的車輪開槍才未釀傷亡，法院一審依妨害公務判林最輕6月、得易罰金，與檢方原起訴求刑1年落差大，上訴批林恐危害員警生命，但二審仍認原審量刑有理由無濫權，駁回其訴，仍可上訴。

檢警調查，林男去年7月11日晚上7點多開大貨車經太平區光興路因沒繫安全帶，太平分局宏龍派出所葉姓所長見狀攔下他，但林因無駕照拒絕下車接受稽查打算離去，葉則騎警用機車上前攔阻，林竟加速朝葉方向企圖撞開。

所幸葉姓所長即時跳車閃避，並開槍射擊林男車輪後，林才繞過警用機車並逃逸，後經警方調閱車牌、監視器畫面逮捕他；檢察官依妨害公務罪嫌起訴求刑1年。

林男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有密錄器、現場照片可佐；台中地院一審認為，林男怕無照被查獲，不但未下車還欲衝撞警用機車，以此強暴方式達其脫逃目的，顯是以警用機車為目標，當場以執意繼續駕駛的行為而實施暴力，妨害葉員執行公務。

一審審酌，林欲衝撞警車，漠視公權力執行，嚴重蔑視國家公權力，並可能危及葉員生命、身體安全，但考量他坦承、態度非劣，及動機、手段及犯案情節等，依妨害公務罪嫌判他6月。一審也說，判林6月已可收懲戒之效，檢方求刑1年略嫌過重。

台中地檢不服上訴，主張林駕駛危險性較高的大貨車，犯罪動機是為脫免查緝，手段則是以大貨車朝執法人員衝撞，雖未釀葉員受傷，但主要是葉反應迅速得以閃避，否則極可能釀成大禍，不宜輕縱，認為一審判6月違反比例過輕。