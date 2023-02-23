半夜頻尿動攝護腺手術卻無法射精 律師告醫師敗訴

游姓律師到某教學醫院動攝護腺手術，術後竟然變成無法射精，對施作手術的羅姓醫師提告傷害致重傷罪、詐欺罪；台北地院認為，羅的手術符合醫療常規，游無法舉證術後的症狀與動手術有關，判羅姓醫師無罪。可上訴。

游姓律師提自訴說，羅2018年8月對他施作攝護腺手術，術前，未告知術後無法正常射精，造成他的生殖機能嚴重減損，犯傷害致重傷罪、詐欺罪。

羅告訴法官，他確實對游動過手術，術前曾親自向游解釋病情，是游自己表示吃藥沒有改善才選擇手術，他有和游說明手術的併發症、後遺症等，還有提到會逆行性射精的。

羅辯稱，游住院後、手術前，他再親自說明手術過程，和游說手術說明書是由前輩設定、沿用的，雖然沒記載到逆行性射精，但這是術後的常見現象，否認犯罪。

法官調查，游接受手術後2年4個月，才去別的醫院主訴有逆行性射精一情，而逆行性射精可能的成因，包括自體神經失調、膀胱頸及尿道先天性狹窄，就算症狀存在，也無從確認發生的時間、原因。

法院認為，游就診時62歲、主訴夜尿4次、小便疼痛等前列腺肥大症狀，羅未逾越合理的臨床裁量，再依醫事鑑定資料，羅動手術的時間合理、操作過程符合常規，都未逾越專業的裁量。