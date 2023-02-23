綠委組打詐小組提10大訴求 盼阻斷年收70億元詐騙產業

民進黨立委郭國文今天表示，根據刑事警察局統計，去年因詐欺受騙的財物損失逼近70億元，詐騙不只受損金額高，近年來更是以1年10億的規模在成長，凸顯國人飽受詐騙困擾，甚至讓台灣成為「詐欺之島」。

民進黨立委郭國文、鍾佳濱、黃世杰、張宏陸、湯蕙禎上午在立法院舉行「阻斷年收70億詐騙產業，『打詐小組』提十大訴求」記者會，他們在會中提出10大訴求，宣告將持續透過質詢不同的部會，強化詐騙防範，加強金流追討，並且落實不法獲利的洗錢防制。

郭國文指出，詐騙不只受損金額高，近來更是以1年10億的規模在成長，為了取得人頭帳戶而發生囚禁事件層出不窮，手法越來越惡劣，落實打炸需要仰賴跨部會的合作，打詐小組的成員將在各自的委員會努力，分進合擊讓10大訴求都落實，希望成功阻斷年收70億的不法產業。

郭國文說明，打詐可以分成兩個層面，第一是阻止民眾被騙，第二則是不法所得的流向，金融或類金融業在這兩個層面都扮演主要管道，所以針對銀行、匯兌、第三方支付、虛擬貨幣等具有金融性質產業的管理相當重要，更是除了警檢調系統外阻詐的關鍵產業。

鍾佳濱指出，社群平台廣告刊登詐騙連結、遊戲點數淪為洗錢工具，以及個資外洩成為詐騙誘餌，都是目前政府亟須解決的問題，因此他呼籲政府應積極動起來，透過跨部會相互協助，共同打擊猖獗的詐騙集團。

黃世杰表示，自己過去在司法及法制委員會，曾經針對詐欺犯罪金流向相關部會提出質詢，他認為遏阻詐欺犯罪應該儘速從金融管理工具、個人資訊保護等源頭斷絕詐欺手段，更要加強維護被害人權益。

黃世杰舉例，金管會對於警示帳戶，目前僅有24小時的圈存時間，但是司法警察調查證據時，難以在短暫的期限內完成，時間過後金流便能迅速移轉，躲避追蹤，金管會與檢警調應該研議如何補上漏洞，並且針對有疑慮的特定金流進行回復。

張宏陸指出，根據統計，從詐騙事實發生到被害人有意識知道被詐騙，平均會經過47天，但是詐騙集團1小時內就可以轉走3.5次金錢，凸顯各部會如何優化情資分享程序的重要性，而轉帳前的預防也需要各部會互相配合，站在前線替人民把關。

湯蕙禎表示，近年來台灣詐騙犯罪猖獗，詐欺案數量更是居高不下，刑責過輕是原因之一，畢竟被抓到只會判5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，可以說是「偷的」比「罰的」多。

湯惠禎認為，未來必須透過提高刑責，並且要加強追回被騙鄉親的財產，如此才能彰顯政府打擊詐騙集團的決心，還有誓言保護人民的溫暖。