職業大賭場藏匿林森北路 中山警夜襲搜索查獲117人

台北市警方上周獲報，複合式職業賭場藏匿中山區林森北路一處商辦大樓內，經連日蒐證，今晨0時許集結警力破門搜索，當場查獲負責人、員工、賭客等117人，查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元及各式賭具，詢後將依法送辦、裁罰。

據悉，中山分局上周獲報，林森北路商辦大樓內有2處職業大型賭場藏匿其中，介入蒐證後發現大樓內7、8樓確有經營賭場情事，且該賭場門禁森嚴，平時只接待熟客，到訪時需專人下樓接人，透過無線電向負責人確認無狀況，才能接賭客上樓，昨深夜集結霹靂小組，今晨0時許上門攻堅搜索。

警方表示，該賭場以德州撲克、百家樂、妞妞、麻將等營賭，現場共查獲117人，其中包含負責人34歲郭姓男子、29歲黃姓男子，12名員工，其餘人員是否為賭客有待偵詢釐清，另查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備，詢後將依賭博罪嫌送辦負責人及員工，賭客依社會秩序維護法裁罰。