快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

職業大賭場藏匿林森北路 中山警夜襲搜索查獲117人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方上周獲報，複合式職業賭場藏匿中山區林森北路一處商辦大樓內，經連日蒐證，今晨0時許集結警力破門搜索，當場查獲負責人、員工、賭客等117人，查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元及各式賭具，詢後將依法送辦、裁罰。

據悉，中山分局上周獲報，林森北路商辦大樓內有2處職業大型賭場藏匿其中，介入蒐證後發現大樓內7、8樓確有經營賭場情事，且該賭場門禁森嚴，平時只接待熟客，到訪時需專人下樓接人，透過無線電向負責人確認無狀況，才能接賭客上樓，昨深夜集結霹靂小組，今晨0時許上門攻堅搜索。

警方表示，該賭場以德州撲克、百家樂、妞妞、麻將等營賭，現場共查獲117人，其中包含負責人34歲郭姓男子、29歲黃姓男子，12名員工，其餘人員是否為賭客有待偵詢釐清，另查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備，詢後將依賭博罪嫌送辦負責人及員工，賭客依社會秩序維護法裁罰。

警方呼籲，賭博容易造成民眾傾家蕩產，為淨化社會治安，警方將持續加強取締力道，掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源。

警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝
警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝
警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝
警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝
警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝
警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝
警方查獲117人，其中包含負責人34歲郭姓男子、29歲黃姓男子，12名員工。記者李隆揆／翻攝
警方查獲117人，其中包含負責人34歲郭姓男子、29歲黃姓男子，12名員工。記者李隆揆／翻攝
警方昨深夜集結霹靂小組，今晨0時許上門攻堅搜索。記者李隆揆／翻攝
警方昨深夜集結霹靂小組，今晨0時許上門攻堅搜索。記者李隆揆／翻攝
警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝
警方查扣賭金94萬餘元、籌碼賭資5400萬餘元、各式賭具、監視器設備。記者李隆揆／翻攝

延伸閱讀

高雄計程車招呼站藏賭場 警攻堅逮27人查扣百萬賭資

神不知鬼不覺？偏僻鐵皮屋搖身變賭場 警攻破賭資全沒了

警喬裝道「辛苦」 桃園69歲地下賭場負責人又栽了

影／蘆洲警破天九牌職業賭場 連失聯移工也來賭

相關新聞

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票 士檢偵結起訴11人

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄案，士林地院上月裁定1500萬元交保，士檢抗告失敗，今偵結依投票行賄罪、投票受賄罪嫌起訴蕭景...

撕票重犯逃亡20年落網嘆「欠人終要還」 一審今判無期

曾參與擄人勒贖撕票案的要犯巫秋標，20年來隱姓埋名，四處打零工維生，沒想到去年4月間遇警攔查，因虛報身分證號碼遭識破，差...

余正煌告林智堅加重誹謗今開庭 是否告陳明通？律師這樣說

調查官余正煌捲入新竹巿前市長林智堅台大碩士論文抄襲案，不滿林智堅去年選前為了自清指余抄襲他的論文，對林提告加重誹謗。台北...

開貨車要撞派出所長遭求刑1年 法院判最輕6月還能易科

台中林姓男子無照駕駛大貨車被葉姓所長攔查，林想逃竟朝葉加速欲衝撞，所幸葉立刻跳車並朝林的車輪開槍才未釀傷亡，法院一審依妨...

半夜頻尿動攝護腺手術卻無法射精 律師告醫師敗訴

游姓律師到某教學醫院動攝護腺手術，術後竟然變成無法射精，對施作手術的羅姓醫師提告傷害致重傷罪、詐欺罪；台北地院認為，羅的...

職業大賭場藏匿林森北路 中山警夜襲搜索查獲117人

台北市警方上周獲報，複合式職業賭場藏匿中山區林森北路一處商辦大樓內，經連日蒐證，今晨0時許集結警力破門搜索，當場查獲負責...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦