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撕票重犯逃亡20年落網嘆「欠人終要還」 一審今判無期

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曾參與擄人勒贖撕票案的要犯巫秋標，20年來隱姓埋名，四處打零工維生，沒想到去年4月間遇警攔查，因虛報身分證號碼遭識破，差5年就被逃過追訴權時效。台南地院審理後，今天上午宣判，認他犯共同意圖勒贖而擄人而故意殺人、共同犯結夥三人以上強盜罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

男子蔡峯宗覬覦鄰居李文雄繼承龐大遺產，2002年2月21日夥同友人李德榮、吳榮福、巫秋標綁架鄰居李文雄的兒子李効旻，向家屬獅子大開口，勒贖1500萬，因贖金談不攏，歹徒認為李効旻已看見他們長相，索性一不作二不休，殘忍地將人塞入後車廂，縱火燒車，把李効旻活活燒死。

最高法院後來將點火燒的李德榮判處死刑定讞；操縱全局的蔡峰宗、吳榮福判處無期徒刑，巫秋標未受審判就展開逃亡生涯，被刑事局列為追緝要犯。

鳳山警分局南成派出所長林卓材去年4月13日晚上帶班巡邏時，見巫轉頭就跑，認為事有蹊蹺，立即趨前盤查，巫卻棄車逃跑，但仍被攔下帶回調查，巫想了半小時才拼湊出身分號碼，警方一查，赫見他竟是20年前擄人勒贖撕票案的重大刑犯。

據調查，巫的追訴權時效到2027年4月期滿，逃了20年才落網的他感嘆，「欠人的該還的還是要還」。

台南地院上午宣判，認巫男犯共同意圖勒贖而擄人而故意殺人、共同犯結夥三人以上強盜罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。圖／讀者提供
台南地院上午宣判，認巫男犯共同意圖勒贖而擄人而故意殺人、共同犯結夥三人以上強盜罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。圖／讀者提供

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