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國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

蕭景田涉嫌買票今起訴 林杏兒：相信司法不冤枉無辜人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄案，士林地院上月裁定1500萬元交保，士檢抗告失敗，今偵結依投票行賄罪、投票受賄罪嫌起訴蕭景田等11人，1人犯後坦承犯行、繳回犯罪所得，緩起訴處分。林杏兒表示，本案已進入司法程序，本人尊重司法，也相信司法公正，不會冤枉無辜清白之人。

國民黨籍台北市議員林杏兒去年參選期間，蕭景田及樁腳曾繁川涉嫌以1萬、6000元現金行賄選區里長，以求支持，林杏兒當選後，檢調約談里長等數十名證人，搜索蕭景田住處，蕭翻牆逃逸，遭發布通緝，今年1月3日自行到案，士林地院原裁定800萬元交保，高等法院發回更裁，士院改裁定1500萬元交保，士檢再抗告失敗。

士檢偵結，認蕭景田、曾繁川共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，許姓里長候選人等9人涉嫌刑法第143條投票受賄罪，依法起訴，另有1人也涉嫌投票受賄罪，但犯後坦承犯行，繳回犯罪所得，緩起訴處分。

國民黨台北市議員林杏兒。本報系資料照。
國民黨台北市議員林杏兒。本報系資料照。

蕭景田

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