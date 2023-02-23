蕭景田涉嫌買票今起訴 林杏兒：相信司法不冤枉無辜人
國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄案，士林地院上月裁定1500萬元交保，士檢抗告失敗，今偵結依投票行賄罪、投票受賄罪嫌起訴蕭景田等11人，1人犯後坦承犯行、繳回犯罪所得，緩起訴處分。林杏兒表示，本案已進入司法程序，本人尊重司法，也相信司法公正，不會冤枉無辜清白之人。
國民黨籍台北市議員林杏兒去年參選期間，蕭景田及樁腳曾繁川涉嫌以1萬、6000元現金行賄選區里長，以求支持，林杏兒當選後，檢調約談里長等數十名證人，搜索蕭景田住處，蕭翻牆逃逸，遭發布通緝，今年1月3日自行到案，士林地院原裁定800萬元交保，高等法院發回更裁，士院改裁定1500萬元交保，士檢再抗告失敗。
士檢偵結，認蕭景田、曾繁川共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，許姓里長候選人等9人涉嫌刑法第143條投票受賄罪，依法起訴，另有1人也涉嫌投票受賄罪，但犯後坦承犯行，繳回犯罪所得，緩起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言