賴惠員爆陳筱諭選舉「都是國共在操盤」 逆轉獲判無罪確定

民進黨立委賴惠員4年前在政論節目「抹紅」參加立委補選的無黨籍候選人陳筱諭「都是國共在操盤」，一審依違反公職人員選舉罷免法判刑4月，褫奪公權1年，二審認為賴惠員言論不具真正惡意，屬憲法保障言論自由範圍，逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴確定。

賴惠員2019年3月8日下午3時許於政論節目錄影時，手持「都是國共在操盤」的看板，發表「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！當然是中共！」影射陳筱諭的選舉受到大陸操控。檢方認為賴惠員的言論足生損害陳筱諭的名譽，及公眾對投票意向決定的正確性，依選罷法因意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪嫌起訴。

賴惠員否認犯行，供稱她不是立委補選候選人，也非其他候選人的助選人，沒有意圖使陳筱諭不當選，她也不認識陳筱諭，也不是主動參加錄影，她是對公共事務善意發表言論，屬言論自由範疇。

賴惠員指出，立法委員選舉是公開且涉及國家主體安全，坊間很清楚陳筱諭在選舉投下的財力、資源很大，尤其她的總會長的作為、長期媒體的報導，都讓她覺得跟中國有很深的連結，才會做此推論，此部分是可受公評的。

一審認為賴惠員在公開播出節目中，講述陳筱諭競選經費來自大陸，影射選舉受大陸操控，未能提出已盡查證義務證據，事證明確，危害選舉公平及正確性，敗壞選風，對國家民主政治發展負面影響大，判4月徒刑，褫奪公權1年。

二審指出，陳筱諭競選時27歲，偵查稱選舉經費來源是自己、父母的資金約1000多萬元，此與政治獻金公開查閱平台顯示的100多萬元差距大，陳筱諭也無法清楚說明選舉經費來源，則賴惠員質疑對方資金來源是總會長在大陸人參事業所得，因大陸土地非私人所有，總會長能經營人蔘事業版圖，推論大陸黨政關係良好，而發表陳筱諭選舉「都是國共在操盤」，並非全然毫無根據。

二審認為，陳筱諭競選經費來源確實有高度公共性，賴惠員雖不能證明言論為真，但已盡合理查證義務，評論可受公評之事，難以認定有「真正惡意」。