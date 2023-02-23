余正煌告林智堅加重誹謗今開庭 是否告陳明通？律師這樣說

調查官余正煌捲入新竹巿前市長林智堅台大碩士論文抄襲案，不滿林智堅去年選前為了自清指余抄襲他的論文，對林提告加重誹謗。台北地檢署今首度開庭，余、林兩人均未現身。

余正煌委由律師出庭，余的律師表示，今天開庭主要是檢察官向律師確認訴訟範圍，也就是當時林智堅記者會所述內容；至於是否對指導教授、國安局前局長陳明通提告？吳俊達說，這部分律師團還在討論。

今天北檢開庭的加重誹謗部分，起於余正煌認為林智堅為了競選桃園市長，謀圖個人政治利益，多次在論文爭議回應外界時，曾公開在記者會上表示，是他先將論文初稿交給余正煌，反控是余抄襲其論文被余，余認為林所言不實而提告。

吳俊達表示，林智堅一方面說余正煌抄襲他的論文，但上次法院自訴開庭時，林智堅卻明顯講不出自己是在那裡寫的論文，加上中華大學對於林的訴願，已回應其學術能力是否能完成論文是很有問題和疑義，教育部的駁回理由也寫得很清楚，可以看出林應非論文原創者，再加上林撤回對台大的訴願，相信林的意思其實已經很清楚。

另外，余正煌日前就林智堅台大國發所碩士論文涉嫌抄襲自己碩論，已向台北地院提起涉嫌違反著作權法的刑事自訴案，今年1月11日北院首度開庭，當時林智堅出庭時，表示他沒有動機和必要抄襲余的論文，因此沒有認不認罪的問題。