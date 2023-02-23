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被檢舉竊占國有地種檳榔昨遭約談 花蓮縣議長：藏鏡人打壓
花蓮縣議長張峻遭檢舉占用國有地種檳榔，昨遭花蓮縣調查站約談，他昨晚在臉書澄清說，檳榔是他祖父所種，合法承租，他繼承後卻被縣府列為超限使用，並被國有財產署撤銷租約，指此事已過追訴期，認為是「幕後藏鏡人」為了打壓他，刻意帶風向操作。
張峻遭指控，占用光復鄉水廣段1657-0000、1721-0000地號，財政部國財署所有的土地種植檳榔，該地號編定分區為「山坡地保育區」，編定用地為「林業用地」，涉嫌竊占，也違反山坡地保育條例、水土保持法。據了解，該處總面積約22公頃，除張峻，占用人還有陳姓農民等9人。
張峻昨晚在臉書發文，表示昨天確實到花蓮縣調查站協助調查，但沒想到只是一場簡單的約談，卻被刻意帶風向操作。
他表示，該地號在祖父時代合法向當時的國有財產局承租，一直到父親接手也參加造林補助，豈料他繼承之後，該地號被縣府列為超限使用，並通報國產署撤銷租約，因此開始繳納占用補償金。
他說，期間一直尋求農委會水土保持局和國產署爭取變更編定，但「始終有一股力量施壓」，以致恢復合法承租的努力一直在原地打轉。且為了打壓他一人，不惜牽扯無辜的鄰地農民一起檢舉占用國土，讓辛苦的農民既要農忙還要到法院協調，甚至讓他84歲的老父親和90多歲的鄰地老農也得會同調查局上山協助說明，藏鏡人的所作所為已經到了人神共憤的地步。
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