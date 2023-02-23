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國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票 士檢偵結起訴11人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄案，士林地院上月裁定1500萬元交保，士檢抗告失敗，今偵結依投票行賄罪、投票受賄罪嫌起訴蕭景田等11人，1人犯後坦承犯行、繳回犯罪所得，緩起訴處分。

國民黨籍台北市議員林杏兒去年參選期間，蕭景田及樁腳曾繁川涉嫌以1萬、6000元現金行賄選區里長，以求支持，林杏兒當選後，檢調約談里長等數十名證人，搜索蕭景田住處，蕭翻牆逃逸，遭發布通緝，今年1月3日自行到案，士林地院原裁定800萬元交保，高等法院發回更裁，士院改裁定1500萬元交保，士檢再抗告失敗。

士檢偵結，認蕭景田、曾繁川共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，許姓里長候選人等9人涉嫌刑法第143條投票受賄罪，依法起訴，另有1人也涉嫌投票受賄罪，但犯後坦承犯行，繳回犯罪所得，緩起訴處分。

檢方指出，蕭、曾2人在去年11月間走訪選區里長候選人等11人，交付裝有林杏兒選舉文宣及1萬元現金的信封袋，請求投票給林杏兒，以此行賄；許姓里長候選人等10人明知信封袋中是現金，是蕭、曾2人提出請求的對價，仍將信封袋收下。

檢調接獲情資後分案調查，扣獲裝有現金的信封袋，密集傳訊被告、證人，釐清案件始末後，起訴蕭景田等11人。

士林地檢強調，民主是法治國基石，選舉是民主核心，縱容賄選就是默許摧毀民主法治，檢方將持續嚴查所有妨害公平選舉的犯罪行為，依法追訴，杜絕一切選舉舞弊，端正選風，維護選舉制度及民主法治正常運行。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

蕭景田

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