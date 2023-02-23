國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票 士檢偵結起訴11人

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄案，士林地院上月裁定1500萬元交保，士檢抗告失敗，今偵結依投票行賄罪、投票受賄罪嫌起訴蕭景田等11人，1人犯後坦承犯行、繳回犯罪所得，緩起訴處分。

國民黨籍台北市議員林杏兒去年參選期間，蕭景田及樁腳曾繁川涉嫌以1萬、6000元現金行賄選區里長，以求支持，林杏兒當選後，檢調約談里長等數十名證人，搜索蕭景田住處，蕭翻牆逃逸，遭發布通緝，今年1月3日自行到案，士林地院原裁定800萬元交保，高等法院發回更裁，士院改裁定1500萬元交保，士檢再抗告失敗。

士檢偵結，認蕭景田、曾繁川共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，許姓里長候選人等9人涉嫌刑法第143條投票受賄罪，依法起訴，另有1人也涉嫌投票受賄罪，但犯後坦承犯行，繳回犯罪所得，緩起訴處分。

檢方指出，蕭、曾2人在去年11月間走訪選區里長候選人等11人，交付裝有林杏兒選舉文宣及1萬元現金的信封袋，請求投票給林杏兒，以此行賄；許姓里長候選人等10人明知信封袋中是現金，是蕭、曾2人提出請求的對價，仍將信封袋收下。

檢調接獲情資後分案調查，扣獲裝有現金的信封袋，密集傳訊被告、證人，釐清案件始末後，起訴蕭景田等11人。