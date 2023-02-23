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王建民捲婚外情官司 免賠千萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

王建民被提告介入他人婚姻，法院最終判他勝訴。圖／中信兄弟隊提供
王建民被提告介入他人婚姻，法院最終判他勝訴。圖／中信兄弟隊提供

棒球王建民被名醫王文哲指控，多年前與女醫妻子蕭嘉蓉出遊及互傳訊息，侵害配偶權，向二人連帶求償一千萬元；台南地方法院認為王文哲所提隨身碟證據逾追訴時效，也無積極證明兩人逾越社交行為，判王建民、蕭嘉蓉免賠。王文哲不服，已上訴。

王文哲二○二○年間分別與兩名女患者外遇，蕭嘉蓉撞見，向王男、兩女各連帶求償一千萬元，兩案均判賠一百萬元確定。

案發後二人分居，王另起爐灶開診所，打離婚官司對簿公堂。王文哲主張，他與第三者發生侵權行為後，妻子搬出住所，隔年一月他翻閱家用照片隨身碟、ＵＳＢ，發現妻子與王建民二○一四年十二月至二○一五年十一月使用Viber通訊，才知兩人互訴愛意。

他指王建民和妻子曾四度相約至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物，已超出正常社交範圍互動，向二人提告，連帶請求精神賠償一千萬元。

蕭嘉蓉指出，王建民為知名旅美球星，她對棒球賽事也十分熱中，王文哲因此與王建民熟識，她與王建民基於醫病、球迷與球員及朋友間正常往來，未逾越一般社交範圍。

她主張，夫婿因發生婚外情，經她另案訴請賠償，為反擊，將她與王建民二人過往通訊內容斷章取義或惡意扭曲。她認為夫婿不法盜取通訊紀錄，應無證據能力，且他二○一五年間取得該通訊內容，二○二一年四月提起訴訟，已逾二年時效。

王建民表示，因友人介紹求診認識蕭女夫妻，與蕭女通訊對話，純屬朋友閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意，返國期間與蕭女見面均為醫療目的，趁就診空檔短暫外出也無曖昧舉止，王文哲曲解二人正當往來。

台南地院認為，通訊資料非王文哲施用強暴或脅迫方式產出，雖未經同意取得，但就保護法益與取得手段間，仍不違反比例原則，應具有證據能力。

但經查王文哲取得通訊資料應於二○一五年十至十一月間，前年四月提起訴訟，顯逾侵權行為請求權時效；且無具體證據認定二人間有何男女情愫，或親密交往舉止逾越一般社交行為範圍。

王建民 棒球 漁光島

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