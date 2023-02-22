裝名媛四處騙錢維生 她得手上千萬、兩輛賓士豪車

31歲郭姓女子以詐騙維生，2019年以認識建商、能以優惠價購屋為由向一對夫婦詐取千萬元現金、兩輛名車，還陸續以投資顯示卡買賣、認識香氛品牌老闆等藉口，陸續向多人又詐得數百萬至數萬元不等現金，直到無法兌現承諾才被抓包。新北地檢署今依詐欺取財、偽造文書、個資法等罪起訴。

檢方調查，郭女是詐騙慣犯，2019年她聽聞巫姓夫妻有意購買某建案，以認識建案老闆為由，向巫姓夫婦誆稱建案老闆另以3500萬跟她母親買房，要巫姓夫妻貸款後將現金交給她，她會把建案老闆買房的支票轉給巫姓夫婦，以此方式向夫妻兩人陸續詐得1010萬餘，以及兩輛賓士豪車。

郭女另在前年底向何姓、呂姓友人稱她在從事顯示卡投資，利潤可觀，以此手法向兩人騙得254萬餘元。前年9月底，郭女結識一名歐姓友人，她得知歐對於精品香氛10/10 HOPE十分喜愛，向歐誆稱老闆楊啟良是她乾爹、與她過世的雙親很熟，即將讓她接手10/10，以此為由向歐姓友人邀約投資，歐因此陸續以支票、轉帳等方式支付310萬餘元給郭女。

郭女另外在網上結識想購買10/10香氛的戴女，向戴誆騙稱她是10/10的員工，要以批發價售出香氛給戴女，騙戴女匯款5萬元給她。

去年郭女到桃園市某美甲店消費，結識在醫院當護理師的林姓女子，在去年中疫情嚴峻時，以林女名義向鄭姓友人誆稱有在販售快篩，還以林女名義出貨，藉此誆騙鄭姓友人。