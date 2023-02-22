退休警涉殺人法院裁定20萬停押 二審發回更裁理由出爐

嘉義縣退休偵查佐侯宏典去年因土方糾紛爆發槍戰，侯涉嫌槍殺對方，嘉義地檢署依殺人罪嫌移審嘉義地院，侯被延押3次，日前嘉義地院裁定20萬元交保。嘉義地檢提抗告，台南高分院20日撤銷原裁定，發回嘉義地院。

台南高分院指出，侯雖否認犯行，惟依據相關證人的證述及其他證據所示，已足認他涉犯非法持有具殺傷力的非制式手槍及子彈罪、殺人罪等罪嫌重大。

台南高分院表示，原裁定認侯並無羈押的必要，而得以交保及限制出境、出海、限制住居及至派出所報到等手段代替。惟原審前依行車紀錄器錄音對話及同案被告的供述，認有勾串共犯之虞，另侯坦承案發後指示他人湮滅車牌並將通訊紀錄刪除，及依行車紀錄器錄音對話，認他有湮滅證據之虞，而羈押被告，並禁止接見、通信。

然而，事後僅以同案被告均經原審準備程序訊問完畢，且利害關係相衝，即認他無勾串共犯之虞，未慮及同案被告尚待交互詰問，且在本案居於主導地位，又始終否認犯行，對於本案重要事實及細節均迴避其詞，就此部分是否影響勾串共犯、證人之虞，令人懷疑。

另就他是否仍有湮滅證據之虞等情均未置一詞，更與之前所為羈押及延長羈押的裁定理由互相矛盾，裁定理由也有疏漏。

台南高分院指出，原審僅稱侯無羈押的必要，即諭知具保，並限制住居、限制出境、出海，及定期向派出所報到，但並未明確說明如何審酌侯的身分、地位、經濟能力，如何發揮防止他逃亡、犯罪所造成法益的侵害情節為何，如何認定具保停止羈押的金額20萬元已足以取代原有羈押處分，以防止他逃亡。

更何況侯於案發後未立即到案，且從住處逃匿無蹤，又於案發後積極與同案被告、證人等勾串供詞，並交代湮滅車牌等事證，甚且他之前從事員警工作，於事發後，尚有清洗身體、衣物的事實，並交代共犯等不要承認犯罪事實。