年營收千萬 欠稅欠健保費112萬被拘提 急請家人提錢來救

彰化縣陳姓男子經營工程行十年來共欠稅、及欠健保費、交通違規罰鍰連同滯納利息共112萬多元，但法務部行政執行署彰化分署卻查出，他工程行營業額曾達一年千萬，每月信用卡刷卡消費金額3、4萬元，卻故意不繳納欠稅，近日將他拘提到案，陳男才驚覺不妙，緊急要家人來繳納50萬元，其餘款項分期繳納，才免遭管收。

62歲陳男積欠綜合所得稅、健保費及交通違規罰鍰共65萬元，自2012年起陸續被移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，而陳男獨資經營的工程行滯欠營業稅58萬多元，也在去年被移送執行，彰化分署就陳男名下財產清查執行後，僅徵得15萬多元，連同滯納利息還欠112萬多元，彰化分署多次通知陳男到場報告財產狀況，陳男均置之不理。

彰化分署表示，陳男於2015年7月起獨資經營板模工程行，2021與2022年的年度營業額分別是845萬多元及1229萬多元，陳男獨享高額營收，卻在去年4月間領取工程款123萬多元後就歇業。

而陳男也同時於2015年5月另以次子名義登記為公司負責人開設營造公司，實則由陳男掌握公司財務狀況及經營業務，陳男指示公司會計多次從其個人帳戶提領現金用以支付公司員工薪水及作為購買建材進貨費用，自2018年4月起至2020年1月提領金額高達848萬多元。

且查出陳男持信用卡每月均刷卡消費3、4萬元，近1年刷卡金額累計高達45萬餘元，顯見其有履行能力卻故意不繳納欠稅，彰化分署屢次通知其到場報告財產狀況及限期履行繳納義務，陳男均消極視而不見，藐視公權力，遂向彰化地方法院聲請拘提陳男獲准。

彰化分署執行人員事先調查陳男日常行蹤，本月15日偕同轄區警員趕在清晨6時其出門上工前前往其住家拘提，家屬原本謊稱陳男不住該處，但因執行人員已掌握具體事證確信陳男平日就在住家附近出沒，堅持在場守候不退，陳男妻子怕恐驚擾鄰居有損顏面，才打電話聯絡陳男出面處理。

陳男被拘提後，供稱所得工程款及存款都作為支付公司員工薪資及購買建材進貨之用，更稱信用卡刷卡高額消費是與兒子共同持有使用信用卡，並非其獨自刷卡消費。

行政執行官認為陳男毫無繳納欠稅誠意，且無法提出具體清償方案，當場告知，如不積極設法處理，將移送彰化地方法院聲請管收。