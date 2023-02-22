台版柬埔寨／19歲男介紹15人當詐團控員 月入9萬得扛228詐欺罪

台版柬埔寨求職詐騙案三死案，士林地方法院今開庭訊問加重詐欺洗錢罪部分，年僅19歲的被告曾忠義，就像是詐團的人資HR，一個月時間招募多達15人擔任控員，負責看管提供銀行帳戶被害人，今坦承228個詐欺罪，請求法官減刑。

去年年僅19歲的曾忠義，去年10月4日至11月6日，約一個月時間，介紹鄭文誠、張家豪、黃姓少年等15人加入詐騙集團工作當控員，看狀況抽成賺取佣金。辯護人請求法院考量曾認罪、自白，給予減刑。

曾供稱，「茶董」陳樺韋指示他介紹沒工作、沒事做的人到據點上班，他向招募人員稱工作內容是「待著玩手機」，並依陳樺韋提供的表格條件招募人員「我只是介紹他們工作，不知他們實際工作內容」1個月內拿到約9萬元報酬。

曾坦承，他曾買檳榔、香菸、泡麵等「物資」到桃園據點樓下，僅有1次幫忙補物資。另，有打電話到刑警大隊稱「我要投案」事後就被警察查獲。

法官問曾，你介紹控員在詐團據點期間，依遭詐騙的被害人人數，共計成立加重詐欺罪228罪，有何意見？曾稱，願意賠償，可支付的交保金為5到10萬元。

法官當場稱，此詐騙集團共計有246名被害人，你需負責的是228罪，被害人遭詐騙金額大約有3億元，要如何賠償！另，獲得9萬元報酬卻只願支付5至10萬元的交保金，該如何讓法官採信你不會逃亡？曾這才透過辯護人稱，會在和家人商量提高可支付的交保金，盼能交保。

21歲林順凱去年10月10日到11月1日間，在淡水、桃園據點共擔任控員23天。他供稱，曾忠義介紹他加入詐團，一天3千5百元，「一毛錢都沒拿到」法官問他怎麼會沒拿到？林才乖乖承認「有拉有拉拿了3萬元報酬」

他供稱，工作是負責上銬，但沒有拿走被害人物品，是由幹部呂政儀拿走被害人包包，並問法官「我這樣算強盜嗎？」法官稱，你在場目擊，也沒有說不可以，算是共同正犯，要共同承擔。林接著坦承，曾在淡水據點群組回報每小時被害人狀況，並將FM2磨成粉，再由呂政儀指揮鄭建宏將毒品加入麵食。

23歲控員李佳文，加入桃園、淡水據點20天，他今認罪，並辯稱去年因缺錢花用，朋友黃姓少年介紹他工作，他才經曾忠義找陳樺韋面試當控員，抵達據點後以為單純看管人，問被害人才知情做詐騙，有拿到3萬元報酬。