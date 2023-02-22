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退休警涉殺人案交保20萬 檢方抗告成功地院將重裁
嘉義縣退休偵查佐侯宏典去年因土方糾紛爆發槍戰，侯男涉嫌槍殺對方，嘉義地檢署依殺人罪嫌移審嘉義地院，侯男被延長羈押3次。因羈押期將屆，日前嘉義地院裁定20萬元交保，侯已交保。嘉義地檢提抗告成功，台南高分院裁定撤銷交保。嘉義地院表示，將重新審理，另為裁定。
本月13日嘉義地方法院因羈押期將屆，於是裁定侯宏典可交保20萬元，且限制住居、出境、出海，侯男於同日提出20萬元保證金交保出去。但嘉義地檢署不服於16日提出抗告，承辦檢察官認為，被告係警務人員退休，與其餘共犯來往密切，從事獲利頗豐之土方事業，彼此共同利害關係，尚未進行交互詰問，交保不足以確保被告不會與共犯、證人勾串之虞。
嘉義地院將抗告相關卷正送交二審，本月20日台南高分院裁定撤銷交保。撤銷理由為，之前認定被告侯宏典有勾串共犯及湮滅證據之虞羈押，且延長羈押3次。這次考量延長羈押與否時，並未考量同案其餘被告尚待交互詰問，且侯始終否認犯行。對於是否勾串共犯、證人，及是否仍有湮滅證據之虞，都沒有清楚交代，與之前羈押與延長羈押的理由互相矛盾。
又侯於案發後隨即逃匿，勾串其他被告、證人及湮滅證據，然而裁定僅稱沒有羈押必要，即諭知20萬元交保、限制住居、出境、出海。沒有明確說明如何審酌侯的身分、地位、經濟能力，如何認定具保金額為20萬元，如何發揮防止被告侯宏典棄保潛逃的效果。
年約54歲綽號「紅點」侯男擔任警職期間曾因槍砲案辦過28歲綽號「包子」的男子張嘉恩，雙方因而結怨，退休後侯男投資土方事業，又與張男有利益衝突，去年1月5日相約談判，雙方爆發衝突發生槍戰，侯男持槍擊中張男右前額，送醫不治。檢方偵結後，依殺人罪嫌將侯男等人提起公訴。
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