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台南里長賄選一票現金2千元 認罪獲緩刑支付公庫20萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警調去年11月24日追查鹽水區坔頭港里長莊福順涉以現金買票、1票代價2千元，他當天不知去向，直到投票日下午出面投案，檢方以涉賄選及有串證之虞，訊後裁押禁見，莊坦承犯行，台南地院下午宣判，認他犯交付賄賂罪處2年，緩刑4年，褫奪公權2年，向公庫支付20萬元。

檢警調調查，莊是台南鹽水區坔頭港里第四屆里長候選人，去年10月間該里王姓女里民住處以一票2000元，當場交付現金4000元給王女，要求王女及兒子投票給他。

又同年月15日中午12時，邀請謝姓女里民前往保生宮前，當場交付現金4000元給謝女，並要求謝女及兒子依約投票給他。再於同年月19日上午10時44分許，在坔頭港里雜貨店前，當場交付現金2000元給張姓里民，並要求張男於選舉日依約投票給他。

案經台南地院審理，依莊的自白及相關里民的證述、扣案賄款的現金，及提及賄款現金的記事本、路口監視器畫面、選舉名冊及選舉公報等證物，認事證明確。

合議庭審酌，莊為求順利當選里長，而以金錢介入選舉，破壞正常選舉活動，向有投票權人賄賂而妨害選舉投票的公正、公平及純潔性；惟念及他犯後坦承犯行，且素行尚佳，再參酌本案賄賂金額、賄選票數等一切情狀，量處其刑。

合議庭考量，莊應一時失慮而犯此重罪，犯後也坦承犯行，且本案行賄金額尚非過鉅，認他已能知所警惕，再審酌莊目前已屆65歲，尚需照顧在安養院的胞弟，因而宣告緩刑4年。同時，法官命他應於判決確定後6個月內，向公庫支付20萬元，並依法宣告褫奪公權。

台南地院考量，莊男犯後也坦承犯行，且本案行賄金額尚非過鉅，再審酌他目前已屆65歲，尚需照顧胞弟，宣告緩刑，且支付20萬元，並依法宣告褫奪公權。圖／本報資料照
台南地院考量，莊男犯後也坦承犯行，且本案行賄金額尚非過鉅，再審酌他目前已屆65歲，尚需照顧胞弟，宣告緩刑，且支付20萬元，並依法宣告褫奪公權。圖／本報資料照

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