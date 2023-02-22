王建民捲入不倫風波 4萬則對話截圖證據曝光

職棒球星王建民遭台南知名美女醫師蕭嘉蓉的名醫夫婿王文哲指控，多年前與妻子一起出遊及互傳訊息，連帶求償1千萬元，台南地院判王文哲敗訴，王文哲今天提供兩人計有3大本、訊息共約4萬則通話記錄截圖證據，指對此已上訴。蕭嘉蓉本人尚未回應，惟診所人員轉述該判決已給了答案。

王文哲表示，存有妻子與王建民對話紀錄隨身碟是偶然機會發現的，一直沒對外公布，是因父親希望顧及雙方家庭，且雙方家庭都有小孩子，希望能保護雙方小孩。

王文哲提出2014年12月18日至2015年11月15日約11個月扣除中間沒有截圖記錄約3個月，計有三大本、訊息共約4萬則，平均每日約170則，甚至半夜以viber講電話可長達1個半小時，其中也包括兩人合照及對話。王說，提供法院計3大本對話紀錄截圖，摘錄其對話紀錄內容，讓社會公評。

他在判決前夕，還寫了一封信給法官，他在文中提到，若非不倫，兩人怎會背著家人半夜頻繁對話，多次曖昧單獨出遊，彼此定位，互相餽贈貴重物器包括名牌皮箱、手表、貴重玉石。

同時，在對話紀錄中，兩人均自承偷偷背著家人躲在廁所頻繁密切聯互訴情衷，想你、愛你不絕於耳，互傳環抱合照還加開心嗎？換作是他們的另一半如法炮製也是沒事嗎？

王指出，夫妻間的行為舉止，若只是單憑個人所謂「活潑、外向」為藉口，不顧另一半的配偶權恣意妄為，那還有所謂的配偶權可言。他在文中最後還懇求法官大人能頂住強大的外界壓力，做出適當判決。

面對法院判王文哲敗訴，且判決內容曝光，他質疑有人在帶風向外，他質疑王建民真的是衰嗎？而被捲入嗎？，如今讓事實呈現，讓社會公評。然而，他對此判決已提起上訴。