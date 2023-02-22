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兆豐銀分行前主管用前妻的名字冒貸1300萬 判刑6月
兆豐銀行詹姓前主管擅自拿吳姓前妻不動產資料向分行辦貸款1300萬元，貸款時偽簽前妻名字，犯後自首；台北地院審理，依行使偽造私文書罪判詹有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。
詹曾任兆豐銀行分行的授信主管，與吳女為夫妻關係，不過，雙方已於2019年7月協議離婚；2009年8月，詹因有資金需求，未經前妻同意，將前妻台北市精華區的不動產持向分行作個人申辦房屋修繕抵押貸款1300萬元的擔保品。
詹在房屋貸款申請書、借款契約書、宣告書、切結書、同意書的連帶保證人欄中，偽簽前妻的姓名及盜用前妻印章，再將資料交付辦貸款，後來，詹投資失利，無力償還貸款，2020年2月向前妻坦承，兆豐銀行2020年12月通知詹限期清償，詹於是主動向警方自首。
法院審理時，詹自白犯罪，法官認為，詹未經前妻同意竟冒名貸款，考量他犯後坦承犯行、大學畢業、已退休及前妻對量刑意見等，判詹有期徒刑6月。
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