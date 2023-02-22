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台版柬埔寨案 6名控員上班僅3、5天 幹部命泡麵下藥丟數10顆FM2藥丸

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙案三死，士林地方法院今開庭，從台北看守所提訊10名被告，在桃園據點擔任控員的楊子霆等6人，經曾忠義介紹僅上工3天至5天，負責看管提供人頭帳戶的被害人，並煮泡麵給大家吃。他們稱，張家豪依群組指示在泡麵裡丟進一把數10顆的FM2藥丸，被害人食用後昏睡。今控員林品翔因羈押禁見，家屬6人帶著年幼小孩法庭旁聽，庭訊後林子翔和家人四目交接，眾人紛紛泛淚。6人訊後還押看守所。

今上午，法官針對涉加重詐欺取財及洗錢，及參與犯罪組織罪嫌部分訊問6人。在桃園據點擔任控員的43歲陳義方、38歲郭宏明、22歲吳郁群、21歲楊子霆、26歲周長鴻、20歲林品翔，均坦承犯行。

楊子霆等6人桃園據點擔任控員僅3天至5天（2022年10月30至11月日），6人供稱曾忠義介紹他們控員工作，部分人到三重一家旅館經「茶董」面試，現場是張家豪指揮做事，一天薪水2500元或3000元，每周結算薪水，但還沒拿到報酬，檢警已破獲據點。

上工2天的陳義方供稱，知道要擔任控員，但不知會這麼嚴重，承認犯罪，但未被分配工作，否認加重強盜罪。法官曉諭，你不用下手實施加重強盜，你知道被害人被帶入小房間遭上銬，財務被拿走就算。公訴檢察官稱，被告在場看管被害人，加重強盜應概括承受，認應繼續羈押。

上工2天的郭宏明供稱，知道看管被害人是不對的，參與期間沒看到打人，張家豪指示不要讓被害人講話、走動，每小時拍照錄影回報現狀至「可爾必思Ｂ」飛機群組。他坦承犯行，請求法院考量參與期間、情節較其他人輕微，請求從輕量刑。

參與5天的吳郁群稱，原本擔任加油站員工，曾經多次拒絕曾忠義工作邀約，直到曾忠義說「工作輕鬆玩手機」才答應上班，每天薪水2500元；陳樺韋面試時有問他和楊子霆會不會打架。他曾看到群組有提到泡麵加FM2。他也向法官稱他之前因嚴重車禍有腦震盪，如今都認罪，希望不要羈押，盼能再看到年邁、行動不便的阿嬤。

吳郁群的朋友楊子霆，同樣工作5天，吳稱，工作內容是看管被害人，不要讓他們吵鬧，經陳樺韋面試後上工，5天的控員期間，有次進房間聽到張家豪、周長鴻正在討論要在泡麵下藥。

上工3天的周長鴻供稱，張家豪他們不想讓被害人知道有新來的被害人，所以叫他在食物加FM2，後來張家豪手拿一把藥丸，約有數10顆丟進煮泡麵的鍋子，且在群組回報，控員應該都知道泡麵有毒。

林品翔稱，透過邱柏倫介紹曾忠義認識，陳樺韋看過他的照片，稱試用期3天，他抵達據點後，擔心自己身高160公分，體重不到60公斤身型瘦小，也會變成被害人，曾向張家豪說要離開被拒絕。他負責顧門口、煮泡麵，直到刑警大隊警察稱有下毒才知道此事。

林的辯護人稱，林的家庭支持系統完善，希望不要羈押，會準時到庭，並好好擔任板模工工作。法官則說，你做什麼事要先跟家人商量啊，你雖認罪，但還是要說明本案細節。林坦承有看到3名被害人吃麵後從晚上睡到早上，也聽到其他人說有下藥。

今法庭上罕見有約1歲大的兒童旁聽，年僅20歲的林品翔因羈押禁見，家人6大1小直奔法庭旁聽，只為看看林的現況。林訊後還押起身，與家人四目交接泛淚，家人庭後也難過地稱，當時家境困難，林想賺錢替家裡分擔，才會透過朋友介紹去工作。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告周長鴻（左）。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告周長鴻（左）。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告楊子霆（左著白色內搭衣者）。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告楊子霆（左著白色內搭衣者）。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告林品翔。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告林品翔。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告陳義方（右）。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告陳義方（右）。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告郭宏明（左）、吳郁群（右）。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告郭宏明（左）、吳郁群（右）。記者蕭雅娟／攝影

泡麵 張家豪

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