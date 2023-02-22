兒選村長母拉票「若當選、招待出去玩一天」 判決出爐
去年彰化縣五合一選舉，大村鄉大橋村老人會副會長賴鄭彩琴愛子心切，在幹部會議致詞時承諾，如果她兒子賴志民當選大橋村長，就招待大家出去玩一天。彰化地方法院依涉犯公職人員選舉罷免法，判處賴鄭彩琴有期徒刑1年8個月，緩刑5年，褫奪公權兩年。可上訴。
判決書指出，賴鄭彩琴自民國108年起擔任彰化縣大村鄉大橋村老人會副會長，賴志民擔任幹部，因賴志民要競選大橋村長，賴鄭彩琴去年9月8日上午藉由召開老人會幹部會議上台致詞，當場向在場有投票權的與會幹部表示「請大家支持我兒子，如果當選，就出資招待大家出去玩一天。」
檢調接獲檢舉，分別傳喚賴鄭彩琴和兩名證人，賴鄭彩琴坦承犯行，她的自白與證人說詞相符。彰化地方法院審酌她未曾因犯罪受有期徒刑之宣告，經過這次偵審教訓應知警惕而無再犯之虞，綜核各情並考量辯護人的意見，認為暫不執行這次所宣告的有期徒刑，給予緩刑5年以啟自新。
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