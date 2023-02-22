聽新聞
test
0:00 / 0:00
真相難明！徐巧芯北檢重新告發陳宗彥涉貪
行政院前發言人陳宗彥在當年擔任台南市民政局長期間，疑似涉貪接受酒店業者「豆哥」王孝瑋性招待向市府喬事，台南地檢署明明已分案偵辦卻又簽結，引發各界質疑。國民黨台北市議員徐巧芯為讓真相水落石出，今赴台北地檢署重新告發陳宗彥涉貪，同時也對南檢當時的承辦檢察官林仲斌等人提告。
徐巧芯表示，今天她是來告發陳宗彥當初涉及貪汙治罪條例的案件，因為經查貪汙治罪條例的追訴期長達20年，因此雖然這是10多年前的舊案，仍在追訴期裡面。
其次，當時檢察官查陳宗彥的案子只有用簽結而已，並沒有做出任何起不起訴的處分，但這次事件爆發後，各界披露的資料似乎有些新的事證曝光，因此她希望用這些新事證重新提起告發，希望檢察官重啟調查。
徐巧芯說，雖然法務部會重新調查，但不知道要查到什麼時候，也不知道他們會如何查，最好還是由一個公民的身份來告發，最後不管起訴或不起訴，至少她會收到起訴或不起訴處分書，到時候可以把檢察官在這段時間所做的調查、理由公諸於世，這樣才是一個比較開大門、走大路的作法。
除了陳宗彥外，徐巧芯也準備了一份告發狀，是針對當時是否承辦的檢察官有縱放之嫌，為什麼當時明明就妨礙風化案件部分，「豆哥」王孝瑋、「歐哥」等人被捕後，檢方有向法院聲請延長監聽，就是為了蒐集陳宗彥涉貪證據，且監聽過程中有錄到關鍵內容，所以才要增加監聽時間，最後卻連約談陳都沒有。
徐巧芯指出，外界為此懷疑檢察官當時是否因與台南市高層關係甚密，所以對賴清德愛將陳宗彥的案子輕輕放下，希望藉由告發，能讓檢方明察當初到底有沒有什麼貓膩，以致當時沒有約談陳宗彥，也沒有把貪污的案子水落石出地辦出來，到底當中有沒有其他原因，所以今天針對陳宗彥以及當時查案檢察官這兩部分進行告發。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言