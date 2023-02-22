真相難明！徐巧芯北檢重新告發陳宗彥涉貪

行政院前發言人陳宗彥在當年擔任台南市民政局長期間，疑似涉貪接受酒店業者「豆哥」王孝瑋性招待向市府喬事，台南地檢署明明已分案偵辦卻又簽結，引發各界質疑。國民黨台北市議員徐巧芯為讓真相水落石出，今赴台北地檢署重新告發陳宗彥涉貪，同時也對南檢當時的承辦檢察官林仲斌等人提告。

徐巧芯表示，今天她是來告發陳宗彥當初涉及貪汙治罪條例的案件，因為經查貪汙治罪條例的追訴期長達20年，因此雖然這是10多年前的舊案，仍在追訴期裡面。

其次，當時檢察官查陳宗彥的案子只有用簽結而已，並沒有做出任何起不起訴的處分，但這次事件爆發後，各界披露的資料似乎有些新的事證曝光，因此她希望用這些新事證重新提起告發，希望檢察官重啟調查。

徐巧芯說，雖然法務部會重新調查，但不知道要查到什麼時候，也不知道他們會如何查，最好還是由一個公民的身份來告發，最後不管起訴或不起訴，至少她會收到起訴或不起訴處分書，到時候可以把檢察官在這段時間所做的調查、理由公諸於世，這樣才是一個比較開大門、走大路的作法。

除了陳宗彥外，徐巧芯也準備了一份告發狀，是針對當時是否承辦的檢察官有縱放之嫌，為什麼當時明明就妨礙風化案件部分，「豆哥」王孝瑋、「歐哥」等人被捕後，檢方有向法院聲請延長監聽，就是為了蒐集陳宗彥涉貪證據，且監聽過程中有錄到關鍵內容，所以才要增加監聽時間，最後卻連約談陳都沒有。