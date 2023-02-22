女行員勾結詐團水房遭羈押 經手金額超過兩億元

桃園地檢署今年一月偵辦詐騙案件，發現29歲中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員疑似與詐欺集團洗錢水房勾結，調高人頭帳戶轉帳額度從50萬元提高到一千萬；檢方指揮台北市刑大偵一隊後續偵辦，二月再逮9名詐團水房共犯。

台北市刑大偵辦詐團洗錢水房，逮捕林姓女主嫌（圖中女子），今年一、二月，陸續逮捕水房共犯。記者廖炳棋/翻攝

檢警偵辦詐欺水房，主嫌林姓女子（39歲）與其他7男1女替詐團洗錢，他們吸引民眾求職，囚禁後騙取帳戶，趁朱女上班時，將被囚禁的「豬仔」帶到銀行，迅速審核過件後調高轉帳額度。

警方查出，女行員自去年11月起，協助詐騙集團替人頭帳戶設定約定轉帳及調額至1000萬元，詐團因此可迅速轉出大筆贓款，女行員經手調額的人頭帳戶20餘次，已轉出新台幣超過2億元，但女行員仍堅持無辜，聲稱不知詐團所為，目前女行員仍被羈押。

警方去年底接獲被害人報案，遭詐欺集團以求職或小額借款為由騙取金融帳戶，並控制人身自由，綽號兔爺的林姓女子主導洗錢流程，指揮旗下成員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶，再將贓款領出或購買虛擬貨幣。

俗稱「車商」的犯嫌透過網路張貼求職廣告或友人介紹，以高薪工作誘騙被害人前來應徵後，強迫其交付銀行帳戶存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼，俗稱「車主」的被害人隨後被帶到不特定日租套房或旅館限制行動自由，直到被害人帳戶遭警示後才釋放，林女經手贓款超過4億元。

警方偵辦期間，還發現有被害人帳戶遭警示後，卻因為見詐團水房獲利驚人，反過來主動加入參與洗錢行為成為共犯。

今年一月，警方持桃園地檢署、院核發拘票、搜索票，到嘉義市一處旅館搜索與拘提，查獲犯嫌10人到案，在旅館房間內營救出6名人頭帳戶被害人，圈存涉案帳戶超過2700萬元，查扣現金4萬2800元。