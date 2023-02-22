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保母虐殘8月大早產男嬰 猛晃嘔吐、眼睛上吊釀腦萎縮

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓保母照顧8個月早產男嬰，卻因他哭鬧就猛力搖晃引發嘔吐、抽搐甚至眼睛上吊，送醫還一度轉加護病房，最後被檢查出有受虐性腦傷、腦萎縮並影響肢體機能，陳女犯後均否認，但法院比對證詞、醫院報告且她測謊也未過，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判她5年6月，可上訴。

檢方起訴指出，陳女（49歲）2020年12月1日起受託男嬰，照顧時她卻數度因男嬰哭鬧情緒失控，朝他用力搖晃、拋摔，造成他腦部嚴重受損、萎縮，甚至發展遲緩，2021年3月5日男嬰外婆發現他噁心嘔吐送醫才驚覺受虐。

檢方訊時，陳女坦承知道男嬰是早產兒，學習較其他同齡兒童遲緩，照顧期間也出現多次嚴重哭鬧，還說曾發生眼睛上吊、四肢不動的異常現象，也有主動通知其父母，並稱可能不適應環境主動建議換其他保母，否認有傷害男嬰。

男嬰父母控訴，在家照顧兒子從沒見他眼睛上吊、四肢不動或噴射性嘔吐，當天將孩子送往陳女照顧前也無異狀；男嬰外婆則稱，接回家後發現孫子精神不濟、身體癱軟，眉毛上還有淤血並持續嘔吐。

法院審理時，陳女仍否認犯行，辯稱沒有施害凌虐男嬰；但法院比對男嬰病例，發現他雖是32周早產但除此外並無癲癇或腦傷，且陳女受託期間男童才出現嘔吐、抽搐及眼睛上吊異狀，並根據醫院鑑定報告、男嬰家屬證詞，且陳女經測謊也呈現不實反應，認定她犯行明確。

法院認為，陳女受託照顧男嬰多次劇烈搖晃、施虐，造成他受虐性腦傷，且顯是刻意所為非一時疏忽不小心，屬於凌虐行為。

法院審酌，林女擔任保母明知受託對象是未滿足歲幼兒，卻因他哭鬧就劇烈搖晃、凌虐造成重傷，嚴重危害男嬰身心健全與發育，考量陳女無前科等，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判她5年6月。

示意圖與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖與本案無關。示意圖／ingimage

早產 保母

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