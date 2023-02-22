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惡劣影片曝光！三寶酒駕撞翻車 又被翻出沿途危險逼車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區台1線高架道路，19日發生追撞翻覆事故，肇事駕駛當場被查出酒駕、使用已註銷牌照，依刑法公共危險罪嫌究辦。昨晚又有人提供行車記錄影像，顯示他撞車之前便沿路以迫近、驟然變換車道等方式，迫使他車讓道，惡劣超車行徑引發網友猛烈撻伐。

據了解，自稱服務業的37歲陳姓男子，19日在新莊區家裡喝酒之後，駕駛Volvo轎車要去汐止區找朋友，晚間7時許路過台1線高架往台北方向三重路段，因超車不當擦撞前方特斯拉休旅車，導致車輛失控翻覆。

警方獲報到場，驗出陳男酒測值高達0.55毫克，且車牌因逾期檢驗已被監理單位註銷。由於他撞車造成手部擦挫傷，先行就醫再接受調查，警詢後被依公共危險罪嫌函送法辦。

至於違規使用註銷牌照行駛於道路，加罰3600元至1萬800元罰鍰、扣繳註銷的號牌。屆時車籍所在縣市政府財稅局，還會要求補繳使用牌照稅，並按應納稅額處以2倍以下罰鍰。

結果昨晚又有人將車禍之前的行車記錄影像，貼到臉書社團爆料公社，畫面中可以看出陳男沿途不斷超車均未打方向燈，並緊貼前車屁股，涉嫌任意以迫近、驟然變換車道等方式逼迫他車讓道，最終導致超車不當擦撞翻覆，殃及無辜特斯拉，引發網友猛烈撻伐他的惡劣駕駛行為。

警方表示將再檢視影片，研究加罰陳男危險駕車、以及變換車道不依規定使用方向燈等違規行為。危險駕車可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰、不依規定使用燈光可罰1200元以上3600元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白色Volvo轎車不但酒駕、懸掛逾期註銷牌照，且涉嫌沿途危險駕駛逼迫他車讓道，最終超車不當擦撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
白色Volvo轎車不但酒駕、懸掛逾期註銷牌照，且涉嫌沿途危險駕駛逼迫他車讓道，最終超車不當擦撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
白色Volvo轎車不但酒駕、懸掛逾期註銷牌照，且涉嫌沿途危險駕駛逼迫他車讓道，最終超車不當擦撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
白色Volvo轎車不但酒駕、懸掛逾期註銷牌照，且涉嫌沿途危險駕駛逼迫他車讓道，最終超車不當擦撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
白色Volvo轎車不但酒駕、懸掛逾期註銷牌照，且涉嫌沿途危險駕駛逼迫他車讓道，最終超車不當擦撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
白色Volvo轎車不但酒駕、懸掛逾期註銷牌照，且涉嫌沿途危險駕駛逼迫他車讓道，最終超車不當擦撞翻覆。記者林昭彰／翻攝
無辜的白色特斯拉休旅車好端端行駛在路上，被酒駕男子開車撞上。記者林昭彰／翻攝
無辜的白色特斯拉休旅車好端端行駛在路上，被酒駕男子開車撞上。記者林昭彰／翻攝
無辜的白色特斯拉休旅車好端端行駛在路上，被酒駕男子開車撞上。記者林昭彰／翻攝
無辜的白色特斯拉休旅車好端端行駛在路上，被酒駕男子開車撞上。記者林昭彰／翻攝
網友貼出行車記錄影片，顯示白色Volvo轎車沿途不斷超車，緊貼前車屁股逼迫讓道，惡劣駕駛行為引發網友猛烈撻伐。翻攝／爆料公社
網友貼出行車記錄影片，顯示白色Volvo轎車沿途不斷超車，緊貼前車屁股逼迫讓道，惡劣駕駛行為引發網友猛烈撻伐。翻攝／爆料公社

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