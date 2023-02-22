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《華根初上》成話題…鄧佳華謎片網路瘋傳挨告 妨害風化不起訴
網紅鄧佳華2022年去年以藝名「真田弦一華」擔任AV男優，並拍攝數部情色片，其中一部《猛假》因在LINE群組流傳，鄧男被告發涉嫌妨害風化。台北地檢署查出，該片原本僅在成人影音平台播送，遭人轉載才在網路上被散布，因此將鄧男不起訴。
鄧佳華因獨特外型及經常在Youtube發表無厘頭影片而出名，但他的特立獨行也引來不少爭論，例如揚言炸掉總統府，向多名女網紅或藝人公開示愛，以及與未成年女學生舌吻等。
檢方調查，鄧佳華踏入AV界，首部與女優苡若合作的作品《華根初上》，立刻造成話題，其後他又接拍數部情色片，在特定成人影音平台供會員付費觀賞，不料其中《猛假》一片被人轉載到網路論壇，因此在LINE群組中流竄。
檢察官依據2006年大法官第617號解釋，認為該情色片非屬暴力、性虐待或人獸交等猥褻物品，加上有加上未成年警語及安全隔絕措施，鄧男查無沒有散布猥褻物犯意，因此將他不起訴。
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