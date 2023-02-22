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北市文山區前里長回鍋參選 送禮盒賄選遭訴
北市文山區里長候選人黃淑卿，涉嫌在去年九合一選舉前，於9月間以重陽敬老名義，發放市價約350元的綜合食品禮盒賄選。台北地檢署今偵結，將黃女依違反選罷法起訴，至於收受禮盒的7位里民因認罪獲檢察官緩起訴，並繳交公庫1.5至3萬元不等。
黃淑卿曾任景仁里長，去年她有意以當地社區發展協會理事長身分回鍋參選，於是找來樁腳贊助400份內含米粉、食用油、罐頭等中元普渡禮盒，黃再以重陽敬老名義轉送給特定里民。
去年9月24日，黃女透過發送文宣及臉書PO文，邀請該里65歲以上里民民眾，到活動地點領取食品禮盒，限量300份。雖然她當時尚未登記參選，仍屬賄選案件偵辦對象，檢調於是在去年11月8日展開約談，搜索黃女住處共9處，並約談黃女、樁腳及里民共9人。
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