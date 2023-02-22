命大！遭刺破心臟硬撐5小時 他怕賣毒曝光險丟小命

台中蔡姓男子和陳姓同事買毒起糾紛，竟拿開山刀恫嚇「我吃藥吃到破掉了」、「將你頭砍下來」並刺向陳左胸，陳血流如注但怕毒品交易曝光，拖延5個小時才就醫發現心臟破損，緊急開刀撿回一命；法院考量蔡、陳已和解不追究，認為蔡情堪憫恕減刑後依殺人未遂罪判他3年，可上訴。

檢警調查，蔡男去年4月17日下午5點多開車到北區的公司時，原打算要和陳交易毒品，但因先前糾紛內心不滿竟從車上拿了把開山刀下來，並對陳用台語恫嚇「我已經吃藥吃到破掉了」、「相不相信我將你的頭砍下來」，並持刀刺入對方左胸。

陳男雖閃避但仍中刀，造成前胸穿刺傷、心臟受損，但陳因擔心毒品交易一事曝光沒立刻就醫，但發現血流不止拖延至晚上10點才到醫院，所幸緊急手術後撿回一命。

審理時，蔡男否認殺人，辯稱當下沒想太多，也沒特別針對何處，就隨便亂刺、亂畫，並沒有要殺人的意思，只是想要嚇嚇他，後來還是有向陳買1包安非他命，看見他胸口在流血也有問要不要去醫院。

法院查，蔡所持開山刀銳利，刀身長達38公分，以此利刃傷人極易刺穿人體致死，蔡明知還拿刀刺進陳左胸，並傷及陳心臟右心室，可見他下手顯有預見其行為足以至人於死；監視器也拍下蔡持刀直接走向陳朝他刺，並非亂刺、亂畫，具有殺人不確定故意。

醫院診斷也指出，陳男到院因生命徵象不穩經醫師開立病危通知書，緊急接受右心室修補手術轉加護病房，可見傷勢嚴重。

法院也考量，蔡男刺1刀就沒繼續殺害、傷害陳，尚無非致人於死不可的直接殺人故意，且犯後2人和解，陳也具狀表示不追究並撤告，但因所犯殺人未遂非告訴乃論不得撤告，法院依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依殺人未遂罪判蔡男3年。