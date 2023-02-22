「支援」談判拿鋼管槍殺死對方 凶嫌無期徒刑變18年定讞

台南市男子謝啓文前年拿鋼管槍射殺張姓男子致死，一審依殺人、槍砲等罪判處無期徒刑，二審認為他有意和解遭拒，也非預謀殺人，改判18年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

謝啓文是楊姓男子同居人女兒的男友，且和楊一同從事漁撈工作，兩人情同父子；張、楊不合，且張懷疑楊竊取漁網，兩人相約2021年9月29日晚間11時許，在七股區空地談判。

張抵達空地，立即拿電擊棒追打楊，楊趕緊呼喊求援，謝啓文隨即從車上持鋼管槍朝向張，張見狀上前想奪槍，過程中謝朝張的右上腹開槍，導致張右側血胸、肝、橫膈膜出血，送醫急救多日仍不治。

一審依殺人、槍砲等罪判謝啓文無期徒刑，褫奪公權終身；謝上訴指出，是張先拿電擊棒攻擊楊，他聽到呼救才拿槍下車，並一時情急擊發，屬於偶發案件，且他已全部坦承犯罪，也非窮凶極惡之徒，並委託家人籌得100萬元，想和被害人家屬和解，請求法院從輕量刑。

台南高分院二審認為，謝啓文坦承犯行，態度尚稱良好，並表示願意先提出100萬元作為和解內容的一部分，被害家屬拒絕後，謝囑託家人將百萬元支票寄給對方，但對方委由律師當庭退還。