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男子酒駕在家門口遇警攔查 卻稱是嚼檳榔

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄洪姓男子騎機車回家，在距離家門口5公尺遇警方攔查，員警聞出他口有異味要對他酒測，他辯稱是嚼檳榔，但酒測出有酒精反應，才承認喝了保力達，被警方開出1萬5000元罰單

2月19日晚間10時30分許，高雄市警小港分局桂陽派出所員警巡邏經過小港區桂園路與桂州街口，發現46歲的洪姓男子騎機車轉彎未打方向燈，又接續逆向行駛，員警才追上攔他，就在距離他家5公尺處攔下他。

警方說明洪違規事項，談話中發覺他似有酒氣，要求他對酒精檢測棒吹氣，他便稱他沒喝酒，氣味是是嚼檳榔的味道。但一吹氣檢測棒隨即亮燈，員警才對他酒測，測出呼氣酒測值每公升0.19毫克，洪才說早上出門喝過保力達。

警方對洪開出交通違規罰單，因酒測未達觸犯公共危險罪標準，另依法開出可罰1萬5000元至9萬元罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子（左）在家門前遇警方攔查出酒駕，先稱他是嚼檳榔，後來才承認喝保力達。記者林保光／翻攝
洪姓男子（左）在家門前遇警方攔查出酒駕，先稱他是嚼檳榔，後來才承認喝保力達。記者林保光／翻攝

酒測 罰單

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