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台中再起訴第2件國民法官案 遊民酒瓶打死人明天移審

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民法官制度元旦上路後，台中地方法院暨1月5日經台中地檢署起訴移審黃姓業務員殺人案成首例後，中檢昨再依殺人罪嫌起訴另起黃姓遊民打死友人案，因同樣符合「故意犯罪因而發生死亡結果者」要件，將是台中地院承審的第2件國民法官案，預計明天移審抽籤決定承審法官。 

該案為，黃姓街友（61歲）去年11月5日在東區富台東街國宅，酒後因「請抽菸、喝酒」原因和同為街友的廖姓男子起衝突，當天一早10點多2人大打出手，黃除徒手痛毆還拿米酒玻璃瓶朝廖頭部攻擊，酒瓶硬生生被打碎，現場也留下大灘血跡。

警方獲報將黃逮捕，他當時聲稱和常請廖抽菸、喝酒，對方卻沒回報，後又因金錢借貸等問題再起衝突，廖則被毆到傷重不治，檢方21日偵結依殺人罪嫌起訴黃。

中檢表示，全案依殺人罪嫌起訴，預計明天上午移審，將指派公訴檢察官陳隆翔蒞庭；台中地院待收案繫屬後由電腦抽籤分案，因1月承審的首案已由刑四庭庭長唐中興中籤，這次第2案將由刑二至刑八庭，其餘6位庭長抽籤。

而台中地院在新制上路前就曾根據往年數據估算，其中符合國民法官審理案件者，包括殺人、傷害致死及酒駕致死等，再加上所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，一年收案件數超過50件是全台最高。

由於國民法官制上路後司法界多抱持觀望態度，承審院、檢壓力不輕，目前台中已連續起訴、移審2件，各縣市地檢署偵辦中的殺人、傷害致死案部分趕在去年底「大清倉」結案，來不及結的新收案件最遲4個月在押期偵結，預計3、4月期間國民法官案件各地都會陸續上路。

黃姓街友拿酒瓶打死廖姓友人，中檢依殺人罪嫌起訴黃，將是台中第2件國民法官案。圖／報系資料照
黃姓街友拿酒瓶打死廖姓友人，中檢依殺人罪嫌起訴黃，將是台中第2件國民法官案。圖／報系資料照

殺人 國民法官 抽菸

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