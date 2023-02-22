王建民捲婚外情官司遭連帶求償1千萬 法官「2原因」判免賠

王建民被提告介入他人婚姻，法院最終判他勝訴。 圖／中央社資料照

職棒球星王建民遭台南知名美女醫師蕭嘉蓉的名醫夫婿王文哲指控，多年前與妻子一起出遊及互傳訊息，已侵害其配偶權，向妻子及王建民連帶求償1千萬元，台南地院審理，認王文哲所提隨身碟證據可佐，已逾追訴時效，且無積極證明兩人已逾越社交行為，判王建民、蕭嘉蓉免賠。

蕭嘉蓉指控同開診所的夫婿王文哲，2020年5月至9月間分別與許姓、李姓女患者外遇，甚至還被蕭女當場撞見，蕭女怒向3人各求償1千萬元，一審判王男、李女須連帶賠償250萬元，王男、許女須連帶賠償100萬元，兩案均上訴二審。未料，王文哲翻出多年前隨身碟、USB反擊，扯出王建民涉入婚外情官司。

王文哲主張，與妻子1997年底結婚，婚後共同育有2名子女，2020年間因他與第3者發生另案侵權行為，妻子偕同子女搬出雙方共同住所，隔年1月間因思念子女，他翻閱家用照片隨身碟、USB等，發現妻子與王建民於2014年12月至2015年11月使用Viber通訊，才知道2人互訴愛意，並曾相約2014年12月、2015年1月1日及同年月3日、6日至台南漁光島、高雄等地出遊，或互贈禮物等行為，已超出正常社交範圍的互動。因此，他向妻子和王建民提告，連帶請求精神賠償1000萬元。

蕭嘉蓉指出，她與王建民於2014年12月間因醫美治療而認識，王建民為知名旅美球星，她對棒球賽事也十分熱衷，夫婿與子女因此與王建民熟識，二人基於醫病、球迷與球員及朋友間的正常往來，並未逾越一般社交範圍。她主張，夫婿因與許女及李女發生婚外情，前經她另案訴請賠償，夫婿為反擊她，將她與王建民2人過往通訊內容斷章取義或惡意扭曲。

她認為，夫婿不法盜取她的通訊紀錄所得，應無證據能力，且自2015年間取得該通訊內容，至2021年4月提起訴訟，已逾2年時效。

王建民表示，他因友人介紹向蕭嘉蓉求診，因而認識蕭嘉蓉夫妻，並與2人的子女甚為熟識，他與蕭嘉蓉的通訊對話，純屬朋友間的閒聊或打諢，毫無傾訴愛念之意，他返國期間與蕭嘉蓉見面均為醫療目的，趁就診空檔短暫外出，也無曖昧舉止，並未逾越正常社交範圍，王文哲曲解他二 人的正當往來。

台南地院指出，蕭嘉蓉雖抗辯證據資料，是王文哲不法盜取所得，不具證據能力，但上開通訊資料是被告二人出於自由意思所為，並非王文哲施用強暴或脅迫方式所產出，雖未經被告同意所取得，但就保護的法益與取得的手段間，尚不違反比例原則，應認具有證據能力。

台南地院勘驗原告所提出隨身碟載具，包括對話裁圖、王建民美國紐澤西州電話號碼等，內容大多為名車、名表、寶石等照片檔，依通訊截圖修改日期可證明，該資料取得應在介於2015年10月至11月間。

台南地院認為，王文哲取得該通訊資料時間應於2015年10月至11月間，知悉被告二人間的通訊往來時起，至2021年4月提起訴訟，顯然已逾侵權行為請求權的2年時效。且無具體證據認定2人間有何男女情愫，或親密交往舉止，已逾越一般社交行為的範圍。