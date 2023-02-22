黑斗篷怪客路邊2度「敞篷」 全裸現寶罰金出爐
顏姓男子不穿衣褲全身赤裸，僅以黑色斗篷蔽體，在大馬路上不時將斗篷敞開露出生殖器，台北地院審理，依2個公然猥褻罪各判他拘役30日，訂應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。
2022年10月7日凌晨2時、10月15日凌晨1時，顏未著衣褲，僅以一件黑色斗篷遮蔽身體，他走到台北市桃源街、衡陽路口的騎樓下，面向道路，並不時將斗篷敞開裸露生殖器，涉嫌公然為猥褻。
警方接獲民眾報案查獲，移送台北地檢署偵查，檢方依公然猥褻罪查辦他，對顏聲請簡易判決處刑。
法院審理，顏坦承不諱，法官認為，顏2021年時即曾犯妨害風化罪，經判罰8000元確定還是不知悔改，再犯公然猥褻罪，他2度公然裸露生殖器造成目擊之民眾心理不舒服、恐懼或陰影，不顧他人感受，行為。
判決說，顏自承大學畢業，職業是財務會計，考量他的犯罪動機、未來復歸社會的可能性，依法判決並訂應執行刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言