擺攤賣盜版運動品7度被逮 遭判刑還判賠 他上訴又吞敗

高雄蘇姓男子從大陸購入大量知名運動品牌的仿冒品，並到阿蓮區某市場擺攤販售超過半年，被警方查獲後遭檢方依法起訴，經法院審理遭判6個月有期徒刑，民事部分須賠償6萬元；對此，蘇男不服提上訴，聲稱不法所得少，且並無再犯，經查他已第7次販售盜版品遭逮，法官認用法無違誤，量刑允當，駁回上訴。

判決指出，蘇男於2019年從大陸淘寶網以200元至250元不等價格，購入adidas（阿迪達斯）、PUMA（彪馬）、Nike（耐克公司）等仿冒品，並以遠低於正版市售的價格，在阿蓮某市場攤位販售，於2020年2月中旬遭查獲。

事後扣案商品送請鑑定，確認為仿冒品，並依法將人移送，後由檢方起訴；刑事部分，法院依商標法第97條之非法販賣侵害商標權之商品罪，處6個月有期徒刑，並沒收扣案的262件仿冒商品。

另遭侵權的2家公司提起刑事附帶民事求償，分別求償35萬4000元及17萬7000元；蘇男則以請求金額過高，無力賠償為由抗辯。民事庭法官權衡蘇男經營規模，侵害程度及資力等情況，判他應賠償5萬元、1萬元。

事後蘇男不服，以不法所得過少，且以不再販售賣仿冒品為由，認原審量刑過重，提起上訴，請求從輕量刑。