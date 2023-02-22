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王建民再捲桃花劫！遭名醫控介入婚姻求償千萬 法院宣判結果出爐

聯合新聞網／ 綜合報導

王建民被提告介入他人婚姻，法院最終判他勝訴。圖／中信兄弟隊提供
王建民被提告介入他人婚姻，法院最終判他勝訴。圖／中信兄弟隊提供

台灣棒球巨投王建民再陷緋聞風波！曾於2010年爆出遇「大樹與無尾熊」外遇風波的王建民，遭台南知名醫美醫師蕭嘉蓉丈夫提告介入婚姻 ，求償1000萬元，但因被控事件發生在2014年，距今已遠且沒有積極證據，法院最終判定王建民勝訴免賠。

《鏡週刊》報導，此次王建民被控介人他人婚姻，對象是台南知名醫美醫師蕭嘉蓉，她與同為醫師的丈夫王文哲開設醫美診所，但3年前發現丈夫有外遇，且對象不只一人，憤而提告求償千萬，但丈夫王文哲不甘被告，反而蒐證指空蕭女和王建民有外遇，向兩人求償1000萬元。

據報導王文哲指控王建民於2014年與妻子蕭嘉蓉互傳曖昧簡訊，還曾趁返台時，與妻子多次共遊旅行、互贈高貴禮物，認定兩人互動已逾越一般正常社交範圍，提告侵害配偶權。

對此，王建民委請律師出庭表示，與蕭嘉蓉及其夫王文哲都認識，與蕭女所傳簡訊純屬朋友間閒聊，多半是王建民詢問醫美相關問題及分享生活趣事，並無曖昧文字，頂多是說對方「你好幼稚」、「你好可愛」之類的對話。至於王文哲指兩人出遊旅行，王認為僅是趁就診空檔短暫外出，沒有肢體接觸等曖昧行為，完全是正常社交，不應被曲解為婚外情。

被提告連帶賠償的蕭嘉蓉則強調，與王建民純屬正常往來，並未逾越一般社交範圍，丈夫是為了反擊被告有外遇，才會斷章取義、惡意扭曲她與王的通訊內容提告求償。

此案官司已打了一年多，台南地院審理認為，王建民與蕭嘉蓉兩人於2014至2015年確有互傳簡訊，但內容並未逾越一般男女社交範圍，對蕭女丈夫配偶權不構成侵害，已於去年12月30日判決王建民及蕭嘉蓉勝訴免賠。

王建民 外遇

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