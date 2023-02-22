「其他3家是炮灰」桃園地院3千萬採購弊案 公務員判8月

桃園地院資訊室操作員楊姓男子經辦採購案，向有意投標的陳姓男子洩漏採購細節，讓陳男聯合4家公司假投標，以略低於底價15萬元得標，案發後共4人遭訴；桃園地院依洩密、妨害投標罪分別判楊、陳8月及6月徒刑，緩刑2年，4家公司也被判10至12萬元罰金。可上訴。

檢方調查，56歲楊姓男子曾任桃園地院資訊室操作員，2020年間經辦180台86吋顯示器採購案，卻在12月10日公開招標前，多次與有意參與投標的陳姓男子（44歲）見面，商討採購規格、商品規範，楊男同月3日再以兩人討論內容作成採購規範後，並在招標首日傳給陳男。

陳男為了順利得標，和上市科技公司副理鄭姓女子合謀，找來徐姓女子任負責人的2家公司，加上自己擔任實際負責人的2家公司，一共4家公司投標，並事先講定其中3家是「炮灰」；為了確保不會再有其他廠商投標，陳同月28日還傳訊楊男，獲對方回訊確認「只有4家」。

同月29日，陳男公司以2995萬元得標，其餘3投標公司出價均略高於底價（3010萬元）；事後桃園地檢署獲報，指揮廉政署偵辦，全案才曝光。

楊男、陳男、鄭女、徐女之間所傳訊息都被查獲，合謀罪證確鑿；法院認定，楊男利用職務之便洩密，法治觀念不足，陳男等3人以詐術妨害投標，也已影響政府採購制度公正性。