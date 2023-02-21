雞排妹洩漏手機個資反控陳沂蹭流量 檢：請法官從重量刑

本名鄭采勻的「雞排妹」被控以「色號」卡暗示並洩漏網紅陳沂的手機號碼全碼，違反個資法；台北地院今天開庭，「雞排妹」稱，是陳沂一再靠羞辱她蹭流量，否認犯罪，檢察官、陳沂認為「雞排妹」毫無悔意，建議法官從重量刑。

法院今天開庭辯論，檢察官認為，雙方在直播前發生不愉快，「雞排妹」即以公布陳沂的手機號碼解決衝突，「雞排妹」是公眾人物，應知道藝人更注重隱私權，卻做出錯誤的示範，建請法官從重量刑。

「雞排妹」則辯稱，檢察官擅自揣測她的心情，她無意報復陳沂，是有網友在臉書回覆留言貼出陳沂的照片、姓名，才使網友連結到「色號」卡是門號，而陳沂接到陌生電話與她無關。

「雞排妹」說，陳沂常無故在社群攻擊、侮辱她，甚至同一天罵她十幾篇，「想不透當年我曾經幫助過的人，如今為何瘋狂攻擊我」，她說，陳沂只想博得媒體關注再賺取網路聲量。

法官請陳沂表示意見，陳沂請律師發言。律師說，從直播對話可知「雞排妹」要預告公布陳沂的手機門號，陳沂已經警告會違反個資法，「雞排妹」卻執意公布，造成陳沂生活嚴重困擾，也建請法院重判「雞排妹」。

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭「雞排妹」狂叩20通電話，「雞排妹」晚間加入直播與陳沂對嗆，「雞排妹」先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天於臉書貼出6碼的「色號」卡，數字則是陳沂手機的後6碼，陳沂提告，法院今天辯論終結，訂4月11日宣判。